Втім, аналітики впевнені, що між генералом та президентом нема розбіжностей щодо майбутнього війни.

Після кількох місяців напруженого контрнаступу України напруженість серед вищого керівництва України несподівано вилилась у публічний простір. Це змусило президента Володимира Зеленського зробити кілька заяв задля уникнення загострення суперечок, пише The Washington Post.

У єдності з'явилися тріщини

"Кожен зараз повинен зосередити свої зусилля на захисті країни. Зберіться і не потопайте у внутрішніх чварах чи інших проблемах... Зараз така ж ситуація, як і раніше. Не буде перемоги - не буде країни", - сказав Зеленський в одному з відеозвернень.

Видання зазначає, що заява Зеленського прозвучала на тлі його публічної суперечки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо того, чи зайшла війна в "глухий кут". Зеленський відкинув ці зауваження, заявивши, що не вважає, що "це безвихідь". Один із помічників президента (ймовірно Ігор Жовква - УНІАН) заявив, що коментарі Залужного для ЗМІ "полегшують роботу" Росії.

Відео дня

"Після 20 місяців війни в раніше непохитній національній єдності України починають з’являтися суспільні тріщини. Питання тупикової ситуації є особливо чутливим, тому що українські чиновники побоюються, що це змусить їх до переговорів з Росією та територіальних поступок. Переважна більшість українців виступають проти цього", - пише видання.

Зазначається, що Україна готується до ще однієї жорстокої зими "без практично жодної надії на будь-який значний прогрес на південному фронті". Це прогнозував й Залужний. "Глибокого і красивого прориву, швидше за все, не буде", - писав він у резонансній статті для The Economist.

Тиск посилюється

WP зазначає, що відсутність гарних новин підриває моральний дух українців на тлі побоювань, що Росія незабаром відновить свої атаки на енергетичну інфраструктуру. Тиск йде не лише з поля бою, але й від партнерів. У Вашингтоні з'явилися розбіжності серед законодавців щодо додаткової допомоги Україні.

У понеділок Зеленський публічно відкинув можливість проведення президентських виборів, але деякі іноземні офіційні особи закликали провести вибори, щоб продемонструвати відданість країни демократії.

Водночас Зеленський заявив, що дискусії про вибори були "абсолютно безвідповідальними" під час війни. У країні діє воєнний стан, який забороняє проведення виборів. Крім тисяч солдатів, які воюють на фронті, мільйони українців стали переселенцями, що робить проведення чесних виборів майже неможливим.

"До цього часу Україна демонструвала міцну національну єдність, залишаючи осторонь політичне суперництво, оскільки країна відбивалася від російського вторгнення. Однак останніми днями в Києві деякі спостерігачі висловили розчарування через те, що внутрішня боротьба зіграла роль у ключових рішеннях, які потенційно серйозно вплинули на результат війни", - пише видання.

Зазначається, що офіс Зеленського раптово звільнив генерала Віктора Хоренка з посади командувача ССО. Це рішення здивувало навіть главкома Залужного. Згодом стало відомо, що це сталося за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко розкритикував це рішення. "Ви зробили дуже велику помилку, коли зробили це подання за спиною Залужного. І саме такі помилки послаблюють Україну у цій війні! …Дуже прикро, що в цій ситуації тривають політичні інтриги!", - написав Розенко.

Видання зазначає, що політичні розколи ще більше затьмарили національний настрій, зокрема на тлі трагедії з воїнами 128 бригади та дивною загибеллю помічника Залужного Геннадія Частякова.

Розбіжності чи єдність?

Деякі аналітики відкинули ідею про те, що між Зеленським і Залужним існують реальні розбіжності щодо майбутнього війни.

"І Залужний, і Зеленський намагаються надіслати той самий сигнал західним урядам - усвідомте, що поставлено на карту в Україні. Я сподіваюся, що замість того, щоб шукати якісь неважливі та популістські причини для обмеження підтримки України, західні уряди, політики та ЗМІ дійсно прислухаються до того, що вони говорять", - сказала екс-нардепка та аналітик Ганна Гопко.

У своєму зверненні в понеділок ввечері Зеленський наполягав, що Україна зможе перемогти російських окупантів, якщо країна залишиться єдиною. "Наша перемога досяжна. Ми досягнемо цього, якщо всі зосередимося на цій меті. Не з політичних чи особистих вигод. Не на внутрішній боротьбі, яка не приносить користі", - сказав президент.

Що передувало

У впливовому виданні The Economist нещодавно вийшла стаття головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Залужний попереджав, що війна в Україні проти РФ перетворюється на позиційну, а це протистояння на виснаження, яка вигідна супротивнику.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що для виходу з позиційної війни українській державі, у тому числі необхідна авіація, оскільки для проведення наземних операцій треба контролювати повітряний простір.

За словами військового експерта Михайла Самуся, Залужний чітко говорить у своїй статті, що захисники нашої держави будуть намагатися не потрапити у ворожу пастку.

Вас також можуть зацікавити новини: