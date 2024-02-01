Нардеп Наталуха розповів, що за бронювання працівника підприємство має заплатити від 6 до 50 тисяч гривень в місяць.

Новий закон про мобілізацію дозволятиме підприємствам бронювати найцінніших працівників, заплативши за них додатковий військовий збір, пояснив голова комітету ВР з економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі телеканалу Рада.

"Потрібно дати бізнесу можливість вирішувати кого вони залишать і за рахунок яких критичних працівників вони зможуть розширити або покращити своє виробництво таким чином, аби збільшити плату на користь військового збору на користь ЗСУ", – пояснив Наталуха.

За його словами, нова модель передбачає, що підприємство може самостійно обрати працівника, який є для нього критичним і за нього щомісяця сплачувати додаткову суму військового збору. Ця сума варіюється від 6 до 50 тисяч гривень.

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"Ця варіація відбувається виключно тому, що існують різні бізнеси різного масштабу, різного спрямування. І одні бізнеси, особливо з великою кількістю влаштованих співробітників, кажуть, що вони не готові платити більше 6 тисяч. А є бізнеси, які кажуть, що готові за критичного для них співробітника, від якого залежить робота підприємства, платити і 50 тисяч щомісяця військового збору додатково. І це найвижча межа крайності", – пояснює Наталуха.

На запитання журналіста, чи зможуть фізичні особи заплатити таку суму, аби отримати бронювання, нардеп відповів: "Ми говоримо про підприємців, це або юридичні особи, або фізичні особи підприємці. Звичайні фізичні особи не матимуть можливість себе бронювати просто сплативши певні гроші. У нас головна задача цієї моделі – це не зірвати мобілізацію, а навпаки підтримати ЗСУ у рекрутингу, в наборі додатково потрібної кількості людей шляхом акумуляції та збору додаткових коштів у вигляді військового збору".

Оновлений законопроект про мобілізацію: що треба знати

30 січня Кабмін передав до Верховної ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Відповідно до нього, до обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації входитиме реєстрація електронного кабінету. Повістка може бути надіслана через електронний кабінет.

Крім того, новий документ пропонує дозволити призивати на військову службу чиновників та правоохоронців. Бронювання матимуть голови міських та селищних, територіальних громад. А ось військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

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