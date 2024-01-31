Державні службовці більше не матимуть права відстрочку.

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради новий законопроект про мобілізацію. Цей документ пропонує дозволити призивати на військову службу чиновників та правоохоронців.

Як повідомляється у проекті закону, Кабмін закликає встановити "облік" для всіх. Іншими словами, державні службовці більше не матимуть права відстрочку.

Під мобілізацію можуть потрапити працівники Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, прокуратури, НАБУ, Служби судової охорони та Нацполіції.

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"Державні службовці бронюються як всі. Категорія "Б" та "В" - 50% від військовозобов'язаних у кожному органі", - вказується у тексті законопроекту.

Бронювання матимуть голови міських та селищних, територіальних громад. А ось військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування матимуть бронювання у розмірі 50% від штату.

Війна в Україні - мобілізація

У вівторок, 30 січня 2024 року, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.

Як повідомляв УНІАН, до обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації входитиме реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Згідно з новим проектом закону про мобілізацію, в Україні будуть надсилати повістки про виклик до Територіального центру комплектування і соціальної підтримки в електронний кабінет призовника. Повістка може бути надіслана через електронний кабінет, днем її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримала повідомлення про її доставку. Якщо повістку надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою у наступний робочий день.

При цьому ухилянтам заборонять виїзд за кордон, арешт активів дозволять.

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