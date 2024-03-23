Українські абітурієнти тепер зможуть зареєструватися на проходження Національного мультипредметного тесту через застосунок "Дія". Для цього вступнику потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії" та активувати "Дія.Підпис". Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
"Український центр оцінювання якості освіти інтегрував Дію, щоб вступники змогли зареєструватись на НМТ швидше і зручніше... Під час реєстрації на сайті шерте паспорт через Дію, і дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації - абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків", - пояснив він.
За його словами, коли вступник буде логінитись у своєму кабінеті, то він зможе використати Дія.Підпис, тому "паспортні дані та податковий номер знову ж таки не потрібно буде вводити вручну".
Останні оновлення в "Дії"
Як писав УНІАН, 22 березня у застосунку "Дія" з’явилися дипломи та атестати.
"Освітні документи вже в "Дії". Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також раніше він заявив, що українці зможуть використовувати "Дію" у Європейському Союзі як цифровий гаманець. Він розповів, що у ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI).
"Україна - єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію "Дії", - зауважив міністр.