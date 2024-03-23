Завдяки цьому, вступникам не доведеться виконувати багато дій, аби зареєструватися на тест, адже тепер ця процедура стане простішою.

Українські абітурієнти тепер зможуть зареєструватися на проходження Національного мультипредметного тесту через застосунок "Дія". Для цього вступнику потрібно мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії" та активувати "Дія.Підпис". Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Український центр оцінювання якості освіти інтегрував Дію, щоб вступники змогли зареєструватись на НМТ швидше і зручніше... Під час реєстрації на сайті шерте паспорт через Дію, і дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації - абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків", - пояснив він.

За його словами, коли вступник буде логінитись у своєму кабінеті, то він зможе використати Дія.Підпис, тому "паспортні дані та податковий номер знову ж таки не потрібно буде вводити вручну".

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Останні оновлення в "Дії"

Як писав УНІАН, 22 березня у застосунку "Дія" з’явилися дипломи та атестати.

"Освітні документи вже в "Дії". Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою - в "Дії", - розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також раніше він заявив, що українці зможуть використовувати "Дію" у Європейському Союзі як цифровий гаманець. Він розповів, що у ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI).

"Україна - єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію "Дії", - зауважив міністр.

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