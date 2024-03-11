Можна буде онлайн відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом.

Громадяни України зможуть використовувати "Дію", в якій нещодавно з’явились нові послуги, у країнах Європейського Союзу в якості цифрового гаманця. Про це повідомив віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у ЄС проголосували за створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Держави-учасники консорціуму POTENTIAL повинні представити свої національні гаманці ЄС протягом двох років, а тестування прототипів має завершитися до квітня 2025 року.

"Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не є членом ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Команда Мінцифри бере участь у пілотному проекті ЄС, де тестуватимуть транскордонну взаємодію "Дії", – написав міністр.

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Федоров зазначив, що українським цифровим гаманцем є "Дія". Після запуску пілоту в ЄС українці зможуть використовувати там "Дію", а європейці – свої цифрові гаманці в Україні.

"Із цифровим гаманцем можна буде онлайн зручно й безпечно відкривати банківський рахунок, мати постійний доступ до водійських посвідчень у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти", – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, Єврокомісія до кінця першого кварталу цього року має опублікувати уніфіковані вимоги для гаманців EUDI. "Дія" ж реалізувала більшість функцій EUDI задовго до презентації пропозиції Єврокомісії. Наступне завдання – досягти визнання в ЄС.

Послуги в "Дії" – останні новини

В березні на порталі "Дія" запустили нову послугу для державних службовців, які мають подавати декларації з даними про членів родини до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

16 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск освітнього цифрового застосунку "Мрія". У застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

З 26 лютого українці отримали можливість долучитися до бета-тестування й підтягнути атестат та диплом в застосунку "Дія". За словами Михайла Федорова, у "Дії" можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

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