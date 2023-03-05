Дівчина почала активно волонтерити з перших днів війни, а згодом пішла служити.

3 березня під час евакуації поранених українських воїнів під Бахмутом Донецької області загинула бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька.

Як повідомили у Facebook друзі Яни, її поховають у Вінниці. Побратими та друзі Яни називають її "світлим янголом бійців". Завдяки її праці вдалося врятувати не одне життя українських воїнів.

"Ти вклала в перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалося б наших волонтерських чудес, ти найкраща була у всьому. У результаті віддала найдорожче. Шкода тільки, що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не зупинимося, саме через таких, як ти", – пишуть друзі Рихліцької.

До війни Яна працювала у сфері IT-компанії, а після вторгнення РФ стала волонтером. У травні 2022 року пішла служити до Збройних сил України.

Побратими згадують, що парамедикиня часто допомогла захисникам України, попри загрози для власного життя.

"Вона залишила все і допомагала військовим ризикуючи своїм життям. Заради таких людей, якою була Яра і стоять наші воїни", – написав один з побратимів дівчини і опублікував снаряд помсти за вбивство парамедикині.

Втрати ЗСУ на війні з РФ: що відомо

Генеральний штаб ЗСУ засекретив всю інформацію про втрати української армії з початку повномасштабної війни. Восени минулого рокуз'явилася резонансна інформація щодо українських втрат. Несподівано у Єврокомісії заявили, що Україна втратила на війні 100 тисяч солдатів.

Це прокоментували у Генштабі. Українські військові наголосили, що не можуть підтвердити опубліковану статистику, тому що втрати вважаються службовою інформацією. На той момент чинний радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що втрати становили між 10 і 20 тисячами.

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