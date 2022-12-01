За його словами, в України багато санітарних втрат, але майже всі поранені повертаються на фронт.

Втрати української армії на війні з Росією - державна таємниця. Їх не можна озвучувати, аби не дозволити противнику оцінювати ефективність своїх операцій. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн просто обмовилася, тому її заяву про втрати ЗСУ прибрали.

Як зазначив під час ефіру з правозахисником Марком Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович, озвучення втрат Сил оборони України дасть противнику багато дотичної інформації, на основі якої противники може приймати стратегічні рішення.

"Оскільки цифра озвучена Залужним, головнокомандувачем - він має таке право, оскільки президент називав орієнтовні цифри, оскільки у суспільства є серйозні запити, у всіх небайдужих людей, крім того, обмовилася президентка Євросоюзу - це дуже високий міжнародний чиновник, то ми змушені реагувати. Я неофіційно можу сказати: наші втрати між 10 та 20 тисячами вбитими", - сказав Арестович.

На уточнювальне запитання, чи знає він точну цифру, Арестович відповів: "Знаю, але не скажу".

На його переконання, фон дер Ляєн обмовилася. Так буває, коли політик часто виступає на публіці. Втім, її заява про 100 тисяч "вбитих у бою" українських воїнів не відповідає дійсності.

Втім, Арестович визнав, що України високі санітарні втрати - коли військовослужбовець вибув більші ніж на добу з бойового розрахунку, зокрема внаслідок хвороби. 96% поранених та людей, які захворіли, повертаються до бою після лікування та реабілітації.

За словами Арестовича, в України багато поранених, з яких майже всі повертаються до бою, а в Росії багато вбитих, у співвідношенні з українськими - 1 до 7. І дуже багато поранених.

Єврокомісія оцінила втрати ЗСУ: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, глава Єврокомісії оцінила втрати ЗСУ в 100 тисяч військовослужбовців. Також вона заявила, що війна забрала життя понад 20 тисяч цивільних.

Пізніше відповідне відео було видалено. Однак з'явилась відредагована версія.

Представник президента України Сергій Нікіфоров наголосив, що інформація про втрати ЗСУ "чутлива", тому її може озвучувати тільки Головнокомандувач, Міністр оборони або сам президент.

Прокоментував цю інформацію і керівник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник. Він заявив, що ці цифри Генштаб підтвердити не може.

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