Водночас українське командування не піде не ризик оточення.

Російським військам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут Донецької області.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті. Зазначається, що окупанти забезпечили собі достатню позиційну перевагу, щоб здійснювати певні маневри проти українських захисників у певних районах Бахмута. Втім, найближчим часом місто не оточать, українські оборонці залишаються на позиціях в Бахмуті.

Аналітики підтвердили, що вчора війська РФ здійснили один обмежений підтверджений наступ поблизу Бахмута.

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Хоч 3 березня ISW припускав, що українські сили, ймовірно, готуються до відходу з Бахмута, наразі не зрозуміло, чи прийняло українське командування таке рішення.

Аналітики наголошують, що просування окупантів у Бахмуті було повільним. Нема підстав вважати, що найближчим часом місто потрапить в оточення, або окупанти візьмуть його лобовими атаками.

Водночас загарбники, ймовірно, просунулися досить близько до критичних наземних комунікацій з північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу класичним розворотним рухом.

Аналітики припускають, що окупанти мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно, швидше за все, дасть команду про відступ, ніж піде на ризик оточення. Навіть у разі відходу українці все ще можуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вирішать спробувати.

Бої за Бахмут: останні новини

Бахмут - один з найважчих напрямків на фронті вже кілька місяців. Росіяни намагаються оточити місто, точаться жорсткі бої, околиці встелені трупами окупантів. За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, Росія під Бахмутом щоденно втрачає по 500 військових.

Кілька днів тому ватажок "Вагнера" Євген Пригожин оголосив, що місто майже повністю оточене і залишилась лише одна вільна дорога для ЗСУ. На тлі цієї заяви одному із підрозділів тактичної аеророзвідки наказали залишити Бахмут.

За даними СNN, в ніч на 3 березня російські війська підірвали важливу транспортну споруду поблизу Бахмута. Однак українські сили досі на позиціях, про відхід не йдеться.

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