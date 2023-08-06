Українці розділилися у думках, що робити з цим фрагментом монумента.

Оновлений монумент "Батьківщина-мати" із тризубом замість радянського символа знову опинився у центрі обговорень. Журналіст Олександр Войт помітив ще один відголос СРСР.

Як зазначив Войт на своїй сторінці у Facebook, на мечі "Батьківщини-матері" є ще один радянський символ - зірка.

"Є одне "але", - написав Войт, додавши фото меча на монументі.

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Водночас історик та політолог Олександр Палій зізнався, що не має остаточної відповіді, як бути з мечем "Батьківщини-матері". Він запропонував голосування про те, що робити з радянською зіркою:

стилізувати під зірки з прапорів ЄС і НАТО, тобто Європейської Цивілізації, яку, відповідно, захищає Україна.

декомунізувати і здерти геть.

До речі, думки українців щодо цього розділилися приблизно навпіл. Втім, дехто пропонує вважати, що це трофейний меч.

Декомунізація "Батьківщини-матері"

У липні 2022 року Мінкульт провів опитування в застосунку "Дія", щоб з’ясувати думку українців щодо необхідності демонтувати радянський герб з найбільшого монумента України. Понад 90% висловилися за те, щоб зняти старий герб. При цьому 85% схвалили ідею розмістити на щиті статуї український тризуб.

1 серпня цього року зі щита "Батьківщини-матері" демонтували радянський герб. Роботи довелося двічі зупиняти через повітряну тривогу, що лунала в столиці. Сьогодні на щит встановили тризуб.

Сам монумент планують перейменувати. Замість "Батьківщини-матері" його хочуть назвати "Україна-мати".

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