Заміна герба пройшла найскладнішу стадію, але попереду ще косметичні роботи.

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві, нарешті, отримав державний герб на щиті. Рано вранці в неділю конструкцію тризуба підняли і почали закріплювати на призначеному місці.

Після цього робітникам ще належить привести до ладу зовнішній вигляд щита з новим гербом, оскільки для його оновлення було знято частину сталевих плит, що покривають конструкцію щита зовні.

Як раніше писав УНІАН, торік у липні Мінкульт провів опитування в застосунку "Дія", щоб з’ясувати думку українців щодо необхідності демонтувати радянський герб з найбільшого монумента України. Понад 90% висловилися за те, щоб зняти старий герб. При цьому 85% схвалили ідею розмістити на щиті статуї український тризуб.

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1 серпня цього року зі щита "Батьківщини-матері" демонтували радянський герб. Роботи довелося двічі зупиняти через повітряну тривогу, що лунала в столиці.

За словам в.о. міністра культури Ростислава Карандєєва, старий герб планують залишити у Музеї історії України у Другій світовій війні, на території якого розташований монумент.

Крім того, сам монумент планують перейменувати. Замість "Батьківщини-матері" його хочуть назвати "Україна-мати". Про це розповів гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. За його словами, вчена рада музею таке рішення вже схвалила, але остаточно його ще має затвердити Міністерство культури.

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