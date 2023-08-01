Ухвалено рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати".

В столиці України Києві почали знімати радянські символи у вигляді серпа та молота з монументу "Батьківщина-мати", який згодом планують перейменувати.

В.о. голови Мінкульту Ростислав Карандєєв розповів, що після демонтажу герб планують залишити у музеї. Загалом процес пішов, і незабаром у Києві з'явиться "Україна-мати".

Декомутізація монументу "Батьківщина-мати" - деталі

У 2022 році Мінкульт провів опитування у додатку "Дія" - "як бути з гербом СРСР на щиті Батьківщини-матері". 85% опитаних українців висловилися за те, щоб замінити герб СРСР на тризуб.

Згодом було прийнято рішення про те, шо монумент "Батьківщина-мати" буде декомунізований. Радянський герб, який знаходиться на щиті статуї буде знятий. Вартість проекту складе 28 мільйонів гривень.

У Міністерстві культури наголосили, що цього моменту чекали з дати проголошення незалежності - державні та культурні діячі неодноразово підіймали питання заміни символу поневолення на символ нашої державності.

Крім того, монумент планують перейменувати на "Україна-мати". Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. Втім, рішення Вченої ради музею про перейменування монумента ще має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики України. Савчук сподівається, що це відбудеться до 24 серпня нинішнього року – Дня Незалежності України.

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