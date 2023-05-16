Напередодні конкурсу представники спілки вибачилися через "людську помилку".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звертався до Європейської мовної спілки (EBU) щодо онлайн-виступу президента Володимира Зеленського, проте отримав відмову.

"Думаю, це був якийсь конфуз, тому що не президентський офіс, а я звертався до EBU за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією. Вони чомусь відправили мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин. Але напередодні Євробачення з'явилися статті в пресі. І незважаючи на те, що нас підтримували колеги в Британії, вони вирішили, що це політичний момент", - повідомив міністр в ефірі телемарафону.

Ткаченко зазначив, що в інтерв'ю англійським медіа казав, що тут політики немає: вперше в історії конкурс проводився не країною-переможцем, а іншою країною, і вітання від президента цієї країни під час війни було б абсолютно доречним.

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"Але сталося як сталося. Але найцікавіше було наприкінці, коли я зіткнувся з представниками EBU вже напередодні самого конкурсу, навіть не питаючи їх, вони сказали наступне: "Sorry, human error" (людська помилка – УНІАН). Що це означає – ніхто не знає, але очевидно, що висновки на майбутнє вони мають зробити з цієї історії", - сказав міністр.

Відмова Зеленському у виступі на Євробаченні-2023 - що відомо

11 травня видання The Times оприлюднило інформацію про те, що Зеленському відмовили у виступі під час Євробачення.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак був розчарований рішенням Європейської мовної спілки після повідомлень, що було заблоковано виступ президента України Володимира Зеленського на пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

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