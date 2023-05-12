Водночас, на Даунінґ-стріт не мають планів втручатися у ситуацію і просити Європейську мовну спілку змінити позицію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розчарований рішенням Європейської мовної спілки після повідомлень, що було заблоковано виступ президента України Володимира Зеленського на пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Як повідомляє видання The Guardian, про це йдеться у заяві офіційного речника прем'єр-міністра Ріші Сунака.

"Прем'єр-міністр вважає, що було би доречно для президента Зеленського виступити на заході і ми розчаровані рішенням Європейської мовної спілки", - повідомив офіційний речник Даунінґ-стріт.

Зокрема, у Сунака переконані, що цінності і свободи, за які воюють президент Зеленський і народ України, не є політичними, а фундаментальними. Також сказано, що саме це визнали на Євробаченні минулого року, коли призупинили участь Росії у пісенному конкурсі.

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При цьому, на Даунінґ-стріт не мають планів втручатися у ситуацію і просити мовника змінити його позицію.

Водночас, в Офісі президента України відреагували на інформацію ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський нібито хотів виступити на Євробаченні з промовою, і зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності. Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров наголосив, що Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу Євробачення з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу.

BBC-Україна, своєю чергою, повідомляє, що один зі співрозмовників в Офісі президента не виключив, що хтось із української делегації на конкурсі міг проговорювати можливість звернення президента, а організатори це сприйняли як офіційний запит.

Зеленському нібито відмовили у виступі на Євробаченні 2023 - головне

Вчора, 11 травня, The Times оприлюднило інформацію про те, що Зеленському відмовили виступати перед мільйонами глядачів під час Євробачення.

"Прохання українського лідера зробити несподівану відеопояву під час фіналу, в якому він мав закликати 160-мільйонну світову аудиторію продовжувати підтримувати його країну перед обличчям російської агресії, було відхилено організаторами заходу", - зазначило видання.

Організатори, як заявили журналісти, нібито побоюються, що подібне відеозвернення політизує конкурс. Виступ Зеленського, зазначило видання, порушив би правила Євробачення. "Пісенний конкурс Євробачення - це міжнародне розважальне шоу, яке керується суворими правилами та принципами, які були встановлені з моменту його створення. У рамках цього одним із наріжних каменів Конкурсу є неполітичний характер заходу. Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи подібні заяви в рамках Конкурсу", - йшлося у повідомленні.

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