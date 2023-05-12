Президент нібито хотів звернутися до глядачів конкурсу.

Офіс президента України прокоментував інформацію ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський нібито хотів виступити на Євробаченні з промовою. Це виявилося фейком.

ОП не звертався до організаторів пісенного конкурсу з пропозицією онлайн-виступу Зеленського, заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров у Facebook.

"Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу Євробачення з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу", - зазначив він.

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З чого усе почалося

Вчора, 11 травня, The Times оприлюднило інформацію про те, що Зеленському відмовили виступати перед мільйонами глядачів під час Євробачення.

"Прохання українського лідера зробити несподівану відеопояву під час фіналу, в якому він мав закликати 160-мільйонну світову аудиторію продовжувати підтримувати його країну перед обличчям російської агресії, було відхилено організаторами заходу", - зазначило видання.

Організатори, як заявили журналісти, нібито побоюються, що подібне відеозвернення політизує конкурс. Виступ Зеленського, зазначило видання, порушив би правила Євробачення.

"Пісенний конкурс Євробачення — це міжнародне розважальне шоу, яке керується суворими правилами та принципами, які були встановлені з моменту його створення. У рамках цього одним із наріжних каменів Конкурсу є неполітичний характер заходу. Цей принцип забороняє можливість робити політичні чи подібні заяви в рамках Конкурсу", - йшлося у повідомленні.

Євробачення-2023 - як пройшов другий півфінал

Учора відбувся другий півфінал Євробачення. Вже 13 травня відбудеться гранд-фінал. Під час виступів один з учасників, представник Румунії, порушив правила. Він прокричав антивоєнне гасло, втім цей момент не стали "вирізати" з ефіру. У гранд-фінал пройшли 10 країн-учасників.

Букмекери пророкують перемогу Loreen зі Швеції, яка раніше вже перемагала на Євробаченні. Також нещодавно стало відомо, що Зеленський хотів, аби конкурс проводили поруч з Україною. Він звертався до організаторів з такою пропозицією, але вони обрали Великобританію.

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