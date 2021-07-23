Кругленький животик колишнього прес-секретаря Зеленського викликав бурхливі обговорення.

Колишня прес-секретар президента Володимира Зеленського відреагувала на чутки про свою "вагітність". Юлії Мендель вже вдруге приписують очікування дитини.

Своєю відповіддю на чутки вона поділилася в листуванні з журналістами виданнями "Сьогодні".

На відео з інтерв'ю Мендель для Раміни Есхакзай в програмі "Ходять чутки " користувачі помітили нібито кругленький животик. Через це в мережі почали активно поширюватися версії про те, що колишня прес-секретар Зеленського знаходиться в "цікавому" положенні і чекає дитину.

"Та ладно! Знову?"- відповіла Мендель на питання про чергову "вагітність", додавши емодзі зі сміхом.

Читайте також12 моряків РФ намагалися потрапити до України за паспортами окупованого Криму (фото)Так, чутки про те, що колишній спікер президента чекає дитину, знову виявилися неправдивими. У коментарях користувачі відзначають, що Мендель могла просто "щільно поїсти" перед інтерв'ю, внаслідок чого у неї трохи округлився живіт.

"Вагітність" Мендель, що відомо про чутки - довідка УНІАН

У липні минулого року в мережі почали масово з'являтися чутки про те, Юлія Мендель вагітна. Російські пропагандисти, переслідуючи мету дискредитувати Володимира Зеленського, поширювали фейки про те, що спікер чекає дитину від президента України.

Чутки про "вагітність" від Зеленського також поширював засновник політичного руху на підтримку Порошенка "25%", журналіст Роман Реведжук.

А про можливий роман між президентом і Мендель заявляв екс-лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

Читайте такожЗеленський нагородив 12-річну дівчинку, яка врятувала чотирьох дітей від повені на Закарпатті11 липня 2021 року Юлія Мендель офіційно спростувала всі чутки і закликала українців не вірити фейкам.

Раніше УНІАН також повідомляв про те, що Мендель розкрила деталі початкового етапу роботи на Банковій. За словами колишнього прес-секретаря Зеленського, їй "забороняли говорити про Крим".

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Автор: Поліна Кузенко