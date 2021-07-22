Колишній прес-секретар Зеленського визнала провальною комунікацію в ОП на старті його президентства.

Колишня прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель стверджує, що на Банковій в перші дев'ять місяців роботи нової команди було заборонено коментувати тему окупованого Криму.

Про це Мендель заявила в ефірі Радіо НВ.

Вона також назвала невдалою комунікацію в Офісі Володимира Зеленського на початку його президентства.

"Я вважаю, що перші дев'ять місяців нашої комунікації в Офісі - це була повна катастрофа, на жаль. Я постійно вказувала на те, що нам приходило дуже багато запитів, що ми повинні давати нашу позицію, що ми повинні звучати в цьому інформаційному, дезінформаційному вакуумі. Але на жаль, був бан на те, щоб коментувати навіть зрозумілі, звичайні речі. Наприклад, так багато було питань "скажіть про Крим". Чому нам забороняли говорити про Крим - незрозуміло", - розповіла Мендель.

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Вона також зазначила, що подібна заборона виходила не від тодішнього голови Офісу президента Андрія Богдана.

Раніше Мендель в своїй новій книзі описала роботу багатьох політиків, похвалила Зеленського, посварила Порошенка, а також назвала колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука "двома метрами сексу".

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Юрій Годован