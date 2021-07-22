Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишалася працювати на Банковій.

Колишня речниця президента Юлія Мендель заявила, що її цитату про "брудні намети" на Майдані вирвали з контексту.

Про це Мендель повідомила в ефірі Радіо НВ.

При цьому екс-речниця зазначила, що чекала на таку реакцію суспільства, і назвала поширення цитати поза текстом "прикладом дезінформації".

"Я нічого не сказала такого, що б протирічило правді. Правду зазвичай дуже складно описати. Якщо ви зараз скажете, що там було чисто і гігієнічно, то я буду дуже здивована. Я ніколи не йшла проти Євромайдану, я його висвітлювала, висвітлювала для іноземних медіа. Я вважаю, що це було великим проривом", – відповіла вона.

Читайте такожШуфрич в ефірі росТБ звинуватив предків кримських татар у вбивствах і зґвалтуваннях - журналіст (відео)Мендель каже, що не збиралася когось ображати, але додала, що вважає бурхливу реакцію на уривок з її книги "дезінформацією, що йде від одного проплаченого посту до телеканалів опозиційного політика".

Мендель переконана, що Зеленський "сам собою давав більше надії, ніж будь-яка революція", і що він "назавжди змінив українську політику".

7 липня Юлія Мендель виклала один з уривків книжки у своєму блозі, у якому, зокрема, порушила питання української та, за її словами, "української російської мови".

У коментарі журналістам під час анонсу мемуарів Мендель розповідала, що написала текст про свою роботу, українську політику та деякі інсайди. Як головну тему книжки вона виділила "самоідентифікацію українців як нації".

Юлія Мендель покинула посаду речниці на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишалася працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій.

Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автор: Яна Ставська