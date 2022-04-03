Письменник загинув 1 квітня в боях в Луганській області.

У боях на Луганщині загинув відомий український письменник, львів'янин Юрій Руф.

У перший день повномасштабного вторгнення російських окупантів, 24 лютого, Руф відразу вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

3 березня відбувся його перший у житті бій. Він також писав, що його бригада стоїть в Попасній в Луганській області, де "кришить сепарську і російську мерзоту". Там і обірвалося життя письменника.

Зазначимо, що в останні дні російські окупанти ведуть важкі обстріли населених пунктів Луганської області.

У письменника залишилися дружина і дружина і дві дочки.

З Юрієм Руфом в одній бригаді служив 39-річний львівський телеоператор і фотограф Юрій Олійник. Він також пішов воювати в перший день вторгнення і загинув у бою на Луганщині.

Хто такий Юрій Руф

Юрій Руф народився в 1980 році в Тернопільській області. Юрій почав писати вірші у 14 років. Вибрав собі псевдонім "Юрій Руф" в 2011 році, коли готувався до друку його збірник "Багряна лірика".

У 2015 році заснував літературний проект "Дух Нації". Багато хто знав його як поета і громадського діяча.

Він був незмінним ведучим фестивалю "Холодний Яр".

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