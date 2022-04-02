Тіло документаліста знайшли 1 квітня у районі села Гута Межигірська на Київщині.

Попередньо, фотографа та документаліста Макса Левіна окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією, беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї", - зазначили у прокуратурі.

Зазначається, що досудове розслідування наразі триває, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня видання LB.ua, у якому Левін працював понад 10 років, повідомило, що тіло фотографа після тривалих пошуків знайшли 1 квітня у районі села Гута Межигірська на Київщині.

Зазначається, що Левін у супроводі військовослужбовця та в минулому фотографа Олексія Чернишова відправилися до Гути Межигірської 13 березня, щоб задокументувати наслідки російської агресії.

Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де фотограф збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Місцезнаходження та доля Чернишова наразі не встановлена.

Хто такий Макс Левін

Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині.

Після школи здобув освіту за фахом "інженер компʼютерних систем" у КПІ і працював фотожурналістом.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske.

Його фото публікували найвідоміші ЗМІ світу - Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проектів пов'язані з війною в Україні.

У Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом в бою з російськими окупантами загинув український військовий журналіст Віктор Дудар.

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