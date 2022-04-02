У Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

1 квітня у районі села Гута Межигірська Київськох області поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.

Про це повідомляє редакція LB.ua.

Зв'язок з Левіним зник ще 13 березня. Тоді він вирушив у Гуту Межигірську разом з Олексієм Чернишовим, військовим та фотографом у минулому, документувати наслідки російської агресії. У тому районі почалися інтенсивні бойові дії.

Місцеперебування та доля Чернишова наразі невідомі.

Хто такий Макс Левін

Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині.

Після школи здобув освіту за фахом "інженер компʼютерних систем" у КПІ і працював фотожурналістом.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske.

Його фото публікували найвідоміші ЗМІ світу - Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проектів пов'язані з війною в Україні.

Раніше повідомлялося, що під Миколаєвом в бою з російськими окупантами загинув український військовий журналіст Віктор Дудар.

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