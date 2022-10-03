Наразі мешканці звільнених населених пунктів отримують гуманітарну допомогу: продукти харчування, речі першої потреби, засоби гігієни, теплий одяг на зиму.

З наступного місяця мешканці щойно звільнених від російських окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в прямому ефірі на одному з телеканалів.

За її словами, наразі мешканці звільнених населених пунктів отримують гуманітарну допомогу: продукти харчування, речі першої потреби, засоби гігієни, теплий одяг на зиму і грошові виплати.

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"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн", - додала Верещук.

Деокупація територій та виплата допомоги

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

Наразі на звільнених Харківщині та Херсонщині триває пілотний проект, в рамках якого громадяни, які мешкали там на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

1 жовтня повідомлялося, що 96 українцям, яких вдалося звільнити з російського полону, виплатили по 100 тис. грн.

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