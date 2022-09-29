Він також повторив, що не раз засуджував війну Росії проти України попри критику його деяких заяв з цього приводу.

Папа Римський Франциск сприяв найбільшому з початку повномасштабної війни обміну військовополоненими між РФ та Україною.

Як повідомляє La Civiltà Cattolica, про це Франциск розповів під час зустрічі з єзуїтами в Казахстані ще 15 вересня, але подробиці розмови стали відомі тільки тепер.

"До мене приїжджали деякі українські посланці… Також прибув військовий начальник, відповідальний за обмін полоненими, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список з понад 300 ув'язнених. Вони просили мене зробити щось, щоб провести обмін. Я одразу ж зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими", – розповів Франциск.

Відео дня

Він також повторив, що не раз засуджував війну Росії проти України попри критику його деяких заяв з цього приводу.

"Я назвав вторгнення в Україну неприйнятною, огидною, безглуздою, варварською, блюзнірською агресією... Читайте всі заяви!" – сказав Папа Римський.

"Йде війна, і я вважаю, що помилково думати, що це ковбойський фільм, де є хороші і погані. І теж помилково вважати, що це війна між Росією та Україною, і все. Ні: це світова війна", - висловив думку понтифік.

За його словами, жертвою цього конфлікту є Україна. При цьому Папа Римський зазначив, що не можна спрощувати причини конфлікту, а причини він вбачає в імперіалізмі.

Найбільший обмін полоненими між Україною і РФ

21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України. 200 з них обміняли на народного депутата, одного з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.

Україна віддала 55 російських полонених.

Обмін полоненими відбувався у чотирьох країнах.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали Україну. Вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Вони перебуватимуть в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, серед звільнених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці.

За словами генерального прокурора Андрія Костіна, Україна працює над обміном "всіх на всіх". Цим питанням офіційний Київ займається разом з ООН та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Вас також можуть зацікавити новини: