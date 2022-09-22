Усього планується виплатити допомогу майже 200 тис. людей.

Мешканці звільнених територій Харківщини отримують по 1,2 тис. грн допомоги.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"На Харківщині стартував пілотний проект: мешканці звільнених територій отримують разову грошову допомогу в розмірі 1 200 грн. Перелік осіб складає відповідна тергромада й передає ОВА. Виплати проводить "Укрпошта", - йдеться у повідомленні.

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За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, наразі у співпраці із Міжнародним комітетом Червоного Хреста вже почали здійснювати перші виплати готівкою.

"Кожна дитина та людина похилого віку отримає по 1 200 грн безповоротної допомоги. На цей проект може бути залучено півмільярда гривень. Робимо усе, щоб люди якнайшвидше їх отримали", - зазначила Верещук.

Вона уточнила, що усього планується виплатити допомогу майже 200 тис. людей.

У міністерстві додали, що в разі потреби МКЧХ та його партнери обіцяють забезпечити необхідний обсяг додаткового фінансування.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

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