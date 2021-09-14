За словами міністра юстиції, Лук'янівське СІЗО теоретично можна було б продати, як і інші в'язниці.

Частину Лук'янівського СІЗО у Києві можуть продати й перепрофілювати в готель.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, Лук'янівське СІЗО теоретично можна було б продати, як і інші в'язниці, але проблема в тому, що там зараз утримується багато ув'язнених.

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"Його теж теоретично можна було б продати. Але там інша проблема. Зараз в ньому утримується більше двох тисяч людей, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу. Відповідно, тисяча ще залишиться в Лук'янівці", - сказав Малюська.

Тому говорячи про Лук'янівське СІЗО міністр зазначив, що йтиметься про заморожування й зміну призначення тільки його частини - спочатку закриють найстаріший 200-річний корпус - так звану "Катьку". Інша частина ізолятора найближчі років 5-6 ще перебуватиме на місці.

"Ми планували зробити там готель, швидше за все", - відповів міністр на питання, що буде з цим корпусом ізолятора після його закриття для ув'язнених.

Продаж в'язниць в Україні

6 серпня 2020 року міністр юстиції Денис Малюська оголосив про початок продажі в Україні в'язниць, які не використовуються. За його словами, швидше за все в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

При цьому міністр підкреслив, що продаж в'язниць не означатиме, що засуджених будуть випускати на свободу. "Просто у нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось з нього якраз і починається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти. Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань. Розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету; 70% піде на відновлення тюремної інфраструктури.

На початку червня 2021 року на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377,5 мільйона гривень. У Мін'юсті зазначили, що на місці першої приватизованої в Україні колишньої в'язниці буде кампус.

Автор: Олександр Топчій