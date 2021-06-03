Сьогодні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377,5 мільйонів гривень.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на сторінці в Facebook.
За його словами, у торгах за майно колонії №48 в рамках "Великого розпродажу в'язниць" взяли участь 7 учасників. Його стартова ціна складала понад 132 мільйони гривень.
"Розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету; 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і "Великий розпродаж в'язниць" перетвориться на "Велике будівництво в’зниць"", - написав Малюська.
Переможцем стала львівська компанія ТОВ "Девелопмент Інжиніринг Сервіс".
Як повідомили в Міністерстві юстиції, львівська виправна колонія складається з двох частин і має будівлі загальною площею 39,8 тис. м² на земельній ділянці площею 13 гектарів. В'язниця не функціонує за призначенням з початку 2018 року.
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"Приватизація дозволить залучити кошти на розбудову нової в‘язничної інфраструктури за межами міста, яка відповідатиме європейським стандартам, а також поповнити державний бюджет і перетворити міську територію на сучасний простір", - зазначили в Мін'юсті.
Продаж в'язниць в Україні
- 6 серпня 2020 року Малюська оголосив про початок продажу в Україні в’язниць, які не використовуються. За його словами, скоріш за все тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені.
- При цьому міністр наголосив, що продаж в’язниць не означає те, що засуджених випускатимуть на свободу. "Просто у нас надто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. От з нього якраз і розпочинається продаж", - пояснив він.
- За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" тюрми, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.
- Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об’єктів мережі виконання покарань.
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