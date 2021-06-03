Майно колонії №48 у Львові продали за 377,5 мільйонів гривень, що приблизно втричі більше за стартову ціну.

Сьогодні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377,5 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на сторінці в Facebook.

За його словами, у торгах за майно колонії №48 в рамках "Великого розпродажу в'язниць" взяли участь 7 учасників. Його стартова ціна складала понад 132 мільйони гривень.

"Розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету; 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і "Великий розпродаж в'язниць" перетвориться на "Велике будівництво в’зниць"", - написав Малюська.

Переможцем стала львівська компанія ТОВ "Девелопмент Інжиніринг Сервіс".

Як повідомили в Міністерстві юстиції, львівська виправна колонія складається з двох частин і має будівлі загальною площею 39,8 тис. м² на земельній ділянці площею 13 гектарів. В'язниця не функціонує за призначенням з початку 2018 року.

Читайте такожУ Мін'юсті розповіли, скільки вдалося заробити на платних камерах у СІЗО

"Приватизація дозволить залучити кошти на розбудову нової в‘язничної інфраструктури за межами міста, яка відповідатиме європейським стандартам, а також поповнити державний бюджет і перетворити міську територію на сучасний простір", - зазначили в Мін'юсті.

Продаж в'язниць в Україні

6 серпня 2020 року Малюська оголосив про початок продажу в Україні в’язниць, які не використовуються. За його словами, скоріш за все тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

При цьому міністр наголосив, що продаж в’язниць не означає те, що засуджених випускатимуть на свободу. "Просто у нас надто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. От з нього якраз і розпочинається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" тюрми, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.

Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об’єктів мережі виконання покарань.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій