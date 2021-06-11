Вона розташована у Львові, її власником стала одна з компаній групи SoftServe.

На місці першої приватизованої в Україні колишньої в'язниці буде кампус.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України на своїй сторінці у Facebook.

«Власником території колишньої виправної колонії на Хуторівці у Львові - першої приватизованої колишньої в'язниці в Україні - стала одна з компаній групи SoftServe. Компанія планує звести у Львові кампус, який міститиме низку інфраструктурних об’єктів та офісів», - йдеться в повідомленні.

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав, що продати в'язницю на аукціоні через Prozorro вдалося досить успішно.

«Ціна лоту перевершила всі наші сподівання – понад 370 млн грн вирішив сплатити покупець за таке нерухоме майно. Знаю, що була велика стурбованість у жителів міста про те, що ж буде збудовано на території в’язниці, тому що територія величезна - більш як 10 га. По суті, йдеться про цілий квартал міста», - зазначив він.

Читайте такожКабмін хоче скорочувати в'язням строки покарання за утримання в непридатних для життя в'язницяхЗа словами співзасновника та члена Ради директорів компанії SoftServe Олега Дениса, там «буде створено квартал, де можна буде зібрати таланти та мати всі умови для розвитку цих талантів у місті, мати футуристичні офіси, заклади освіти».

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що доцільно було б провести архітектурний конкурс для визначення кращого проектного рішення території.

«Я хвилювався найбільше, тому що район специфічний, дуже велика забудова. Були перестороги, що якась будівельна компанія забудує все там житлом. Але цього не сталось. Компанія SoftServe - одна з найкрутіших компаній, яка в принципі є на ринку ІТ сьогодні в Україні», - стверджує він.

Передбачається, що першим кроком після легалізації всіх документів буде проведення архітектурного конкурсу із залученням міжнародних архітектурних компаній, тому що це мають бути будівлі, які стануть пам’яткою архітектури XXI століття.

«Там буде школа, садочок, спортивна інфраструктура і там будуть робочі місця. Це дуже важливо для міста. Для мене як для міського голови завдання №1 - створення робочих місць», - додав Садовий.

Продаж в'язниць в Україні: що відомо

На початку 2021 року Мін’юст спільно з Фондом держмайна України оголосив про початок «Великої приватизації в'язниць». Планується виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних закладів, що перебувають у «законсервованому» стані.

Зазначається, що кожен з цих закладів, розташованих по всій території України, вже припинив свою профільну діяльність.

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Автор: Надя Пришляк