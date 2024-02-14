УНІАН зібрав найцікавіші реакції на топ-новину дня.

У середу, 14 лютого, ЗСУ та ГУР потішили українців чудовою новиною про те, що біля берегів українського Криму на дно пішов великий десантний корабель РФ "Цезар Куніков".

Українці відреагували на цю новину сотнями дотепних мемів. УНІАН зібрав для вас найцікавіші з них.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повідомлення про знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі. У момент ураження він перебував у територіальних водах України, поблизу Алупки (тимчасово окупований Крим). Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5". "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

Відео дня

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи знищення великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков", використав цитату президента РФ Володимира Путіна про загибель російського підводного човна "Курськ" разом з екіпажем у 2000 році.

Пошуково-рятувальна операція росіян після знищення десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" успіху не мала. Відповідно зі штатною чисельністю на судні могло перебувати майже 90 моряків.

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