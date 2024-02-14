У 2000 році російський лідер дуже цинічно відізвався про загибель 118 російських моряків.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи знищення великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков", використав цитату президента РФ Володимира Путіна про загибель російського підводного човна "Курськ" разом з екіпажем у 2000 році.

"Як казав президент Російської Федерації свого часу, "він потонув" ("Курськ" - УНІАН). От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі", – сказав Плетенчук "Радіо Свобода".

Він додав, що після знищення "Цезаря Кунікова" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту залишається у строю лише п’ять одиниць.

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Плетенчук також прокоментував знищення корабля у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, в честь якого названо десантний корабель.

"Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день", – сказав військовий.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повідомлення про знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у Чорному морі. У момент ураження він перебував у територіальних водах України, поблизу Алупки (тимчасово окупований Крим). Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5". "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

Гибель "Курська"

Катастрофа атомного підводного човна К-141 "Курськ" сталася 12 серпня 2000 року у Баренцевому морі під час навчань. Згідно з відкритими джерелами, внаслідок порушень поводження з торпедою на борту стався вибух киснево-гасової суміші та виникла пожежа. Некерований човен пішов на дно, і удар об нього призвів до того, що у першому відсіку стався вибух торпедного боєзапасу човна. Британські та норвезькі флоти відразу ж пропонували допомогу, проте Росія спочатку від неї відмовилася.

Усі 118 моряків та офіцерів на борту "Курська" загинули. Російське адміралтейство спочатку повідомило громадськість, що більшість членів екіпажу загинули протягом декількох хвилин після вибуху, але це виявилося неправдою. Вже 21 серпня норвезькі та російські водолази виявили 24 тіла у дев'ятому відсіку, турбінному залі на кормі човна. Капітан-лейтенант Дмитро Колесников написав записку з іменами 23 матросів, які протягом певного часу залишалися живими в 9-му відсіку.

У день, коли затонув Курськ, президент РФ Володимир Путін поїхав у відпустку в Сочі. Про катастрофу йому повідомили наступного дня, а громадськості лише 14 серпня. Путін не переривав свою відпустку ще чотири дні.

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