Речник ВМС зазначив, що на кораблі могло перебувати майже 90 осіб.

Пошуково-рятувальна операція росіян після знищення десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" успіху не мала. Відповідно зі штатною чисельністю на судні могло перебувати майже 90 моряків.

Представник військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що точна кількість моряків, які перебували на кораблі, поки що невідома, але "втрати серед особового складу мають бути суттєвими".

"Станом на зараз верифікованої інформації з приводу цього немає, є тільки інформація, що пошукова операція успіхом не завершилася", – зазначив Плетенчук у коментарі LIGA

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При цьому він зазначив, що можна бути впевненими, що "якщо він був у морі – значить екіпаж був на борту".

"Швидше за все - відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу повинні бути істотними, але поки кількість ми підтвердити не готові", – підкреслив представник ВМС.

ВДК "Цезар Куніков" - головні новини

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" в Чорному морі. У момент поразки він перебував у територіальних водах України, поблизу Алупки. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5", в результаті чого він отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

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