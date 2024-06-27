Після внесення застави Андрій Балога вийшов з-під варти.

За міського голову Мукачева Андрія Балогу, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за безцінь землі у центрі міста, внесли 30 млн гривень застави. Про це повідомив його адвокат Євген Старцев, передає Суспільне.

За його словами, заставу в розмірі 30 мільйонів гривень, визначену ухвалою судді Вищого антикорупційного суду, вже внесли.

Коли саме відпустять Балогу з-під варти – точно невідомо, оскільки "це тривала процедура", зазначив Старцев.

Відео дня

У пресслужбі ВАКС також підтвердили, що за мера Мукачева сьогодні, 27 червня, внесли заставу.

Пізніше адвокат повідомив УНІАН, що після внесення застави, Балогу звільнили з-під варти.

У чому звинувачують мера Мукачева Балогу

Міського голову Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га. Їх затримали 25 червня.

Ще у жовтні 2023 року НАБУ та СБУ навідалися до мера Мукачева та голови Мукачівської районної ради з обшуками. Причиною була корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард" – ділянка прямо в центрі міста на березі річки Латориця.

За даними слідства, на сесії міськради мер забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактично підконтрольне голові районної ради. Унаслідок оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали за 9,6 млн грн. Крім того, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

26 червня Вищий антикорупційний суд обрав Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків. Аналогічне рішення суд ухвалив і щодо Ланя.

Вас також можуть зацікавити новини: