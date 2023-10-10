За даними джерел СБУ, обшуки пов’язані із продажем землі навколо стадіону "Авангард".

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро сьогодні проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард". Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела у спецслужбі.

За даними джерела, влітку Мукачівська міськрада виставила на торги три гектари комунальної землі.

"За даними слідства, вартість ділянки занизили у декілька разів, і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської райради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що таким чином міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн грн.

Коментуючи обшуки, Балога зазначив, що кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка орендується ним з 2003 року.

За його словами, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства.

"Уся потрібна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи", - додав Балога.

Причетність Віктора Балоги до смертельного конфлікту в Ужгороді

Ввечері 10 серпня в Ужгороді на дорозі стався конфлікт між водіями автомобілів Skoda та Volkswagen Touareg, внаслідок якого водiй Skoda потрапив до реанімації з травмою голови.

17 серпня постраждалий під час конфлікту водій помер.

За даними журналіста Віталія Глаголи, це – лікар Іван Турок з Мукачева. Іншим учасником конфлікту виявився син екс-нардепа Павла Балоги — Віктор Балога.

Останній провину за скоєне намагався повісити на іншого чоловіка. Однак поліцейські затримали причетного до побиття лікаря. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави.

Згодом Ужгородський міськрайонний суд змінив запобіжний захід підозрюваному – йому дозволили вийти з-під варти у разі внесення понад 1,3 млн грн застави.

Вас також можуть зацікавити новини: