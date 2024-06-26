Строк дії ухвали про тримання під вартою - до 26 серпня 2024 р. включно.

Меру Мукачева Андрію Балозі Вищий антикорупційний суд сьогодні обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення ₴30 млн застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Відповідне рішення було зачитано на засіданні, що транслював ВАКС.

"Визначити строк дії ухвали про тримання під вартою, до 26.08.2024 р. включно", - було оголошено в залі суду.

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В разі внесення застави підозрюваний має виконувати наступні обов’язки: прибувати до детектива у провадженні за першим викликом; не відлучатись з міста Мукачева без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи.

Також він має утриматись від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, зокрема з підозрюваними та свідками; здати на зберігання до відповідних держорганів свій паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю з моменту звільнення з-під варти у зв’язку з внесенням застави.

Справа мера Мукачева

Вчора стало відомо, що міського голову на Закарпатті спільно з іншими особами підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.

Як стало відомо УНІАН від поінформованих джерел у правоохоронних органах, йшлося про міського голову Мукачева Андрія Балогу та зокрема голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя.

Раніше, 10 жовтня 2023 року НАБУ та СБУ навідалися до мера Мукачева та голови Мукачівської районної ради з обшуками. Причиною була корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард" – ділянка прямо в центрі міста на березі річки Латориця.

Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура інформувала, що Балозі та Ланю повідомили про підозру.

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