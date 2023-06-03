Очолить комісію з перевірки перший заступник начальника КМВА, генерал-майор Володимир Кидонь.

Комісія з перевірки укриттів та сховищ міста Києва впродовж десяти днів буде щоденно зупиняти увагу на одному з десяти районів столиці. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він зазначив, що сьогодні о 8-й ранку вже було проведено нараду щодо ревізії всіх укриттів столиці. В нараді взяли участь міський голова Віталій Кличко, голова міської військової адміністрації Сергій Попко, представники Ради нацбезпеки, ДСНС, Нацполіції, Мінстратегпрому. Відзначається, що задача за перевірки всіх укриттів непроста, тому що у Києві їх понад 4 тисячі.

Очолить комісію перший заступник начальника КМВА, генерал-майор Володимир Кидонь, крім того ДСНС допоможе з визначенням критерієв оцінки укриттів (доступність, базові параметри тощо). Також планують запустити чат-бот, щоб долучити громадськість.

Відео дня

"Ми з Віталієм Кличком домовилися, що щоранку о 8-й будемо отримувати звіт комісії, а щовечора вдвох з ним будемо перевіряти. Один день – один район міста Києва. У нас якраз десять районів, десять днів. Ми разом з ним пройдемо, подивимося якісь вибіркові укриття, щоб для себе краще зрозуміти стан справ по різних районах міста", - сказав міністр стратпрому Олександр Камишін.

Трагедія біля укриття в Києві

Нагадаємо, що 1 червня сталася трагедія біля укриття в Деснянському районі столиці. Там загинули троє людей (дві жінки і дитина), які під час ракетного обстрілу не змогли сховатися через зачинені двері бомбосховища. Після цього у столиці почалася активно перевірка стану та доступності укритів для громадян.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Кимишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій державі.

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