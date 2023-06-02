Водночас влада Києва розбирається із питанням облаштування укриттів, на яке виділили 1,2 мільярди гривень.

Після інциденту із загибеллю двох жінок і дитини, які не змогли потрапити до укриття під час нічної атаки на Київ, влада столиці ухвалила рішення про цілодобовий доступ громадян до укриттів.

"Ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів – обовʼязкове до виконання всім установам і закладам. Обовʼязкове для контролю всіма відповідальними службами. До контролю за доступом буде долучена громадськість", – повідомив мер Києва Віталій Кличко Telegram.

Міський голова уточнив, що мешканці столиці можуть ставати інспекторами громадського контролю і допомагати перевіряти доступність укриттів.

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"Звертатися потрібно до Департаменту муніципальної безпеки. Патрульна поліція, і ми за це вдячні, допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину", – зазначив мер.

Водночас влада Києва розбирається із питанням облаштування укриттів. За словами Кличка, для РДА на облаштування укриттів було виділено 1,2 млрд гривень, але використання коштів вкрай незадовільне.

"Минулого року місто виділило 320 млн гривень. Цього року - більш, як 900 мільйонів. Тобто, загалом — 1,2 мільярди гривень з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів. Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є глави районів. … В кінці червня підіб’ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів", – повідомив міський голова й додав, що можливі нові звернення до президента щодо відсторонення чи звільнення голів районів.

На найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, Київрада звернеться до парламенту щодо встановлення відповідальності, в тому числі, приватних власників приміщень укриттів, за недопуск людей та неналежну роботу укриттів, анонсував мер Києва.

Проблеми з укриттями в Києві - що повідомлялося

1 червня після трагедії з загибеллю біля укриття в Деснянському районі столиці трьох людей (двох жінок і дитини), які під час ракетного обстрілу не змогли сховатися через зачинені двері бомбосховища, у столиці почали активно перевіряти стан та доступність укритів для громадян.

Місцева влада пояснила, що наразі в місті є сховища трьох форм власності: державної, комунальної і приватної. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук зауважив, що відповідальність за укриття несе безпосередньо балансоутримувач. Він визначає коменданта та відповідальних осіб, які повинні відчиняти сховища під час повітряної тривоги цілодобово і надавати вільний доступ громадян.

У КМДА заявили, що ключі від укриттів повинні бути й у мешканців будинків поряд. У разі, якщо сховище закрито, в КМДА порадили телефонувати 101 або 15-51. Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби приїдуть і зріжуть замок, навіть якщо це сховище, яке перебуває у приватній власності.

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