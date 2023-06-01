Заборону підтримали депутати Закарпатської облради.

Депутати Закарпатської обласної ради сьогодні ухвалили рішення про заборону діяльності на території регіону релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" проголосували 47 із 51 присутнього в залі депутата.

У рішенні йдеться про заборону на території Закарпатської області діяльності релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором Російською Федерацією.

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До заборони у рішенні депутати додали пункт, яким рекомендують правоохоронцям швидко реагувати на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Як уточнили у Закарпатській обласній військовій адміністрації, наразі на території регіону діють близько 600 релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату, приблизно 100 громад Православної церкви України та інших православних церков, 470 греко-католицьких громад.

Заборона діяльності УПЦ МП в Україні: що відомо

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

У січні цього року уряд зареєстрував у парламенті законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

Доки заборону не ухвалено парламентом, облради голосують за такі рішення самостійно. Зокрема, це відбулось переважно у західних областях – Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Чернівецькій.

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