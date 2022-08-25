Всі шість блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ - 750 кВ "Дніпровська". Всі шість блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з'єднання з ЛЕП протягом дня, але зараз воно знову працює", - зазначили в організації.

Водночас АЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції, яка при необхідності може забезпечити резервну електроенергію.

У МАГАТЕ заявили, що немає жодної інформації про пряму причину відключення електроенергії на ЗАЕС. Зазвичай у такої станції є чотири зовнішні лінії електропередач, але три з них були втрачені раніше через обстріли з боку РФ.

Організація додала, що на випадок втрати зовнішнього живлення ЗАЕС все ще є дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал із ЗАЕС.

25 серпня відключення росіянами повітряної лінії зв'язку з українською енергосистемою спричинило зміни в роботі Запорізької АЕС-дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

Вас також можуть зацікавити новини: