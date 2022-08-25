До складу місії увійдуть фахівці з безпеки - МАГАТЕ зможе провести експертизу обстрілу АЕС, за допомогою якої можна буде притягнути до відповідальності винних.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС отримає ширші повноваження - інспектори матимуть більше повноважень, ніж передбачалося спочатку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними Bloomberg, спочатку представники МАГАТЕ хотіли відвідати станцію, тимчасово захоплену російськими окупантами, тільки для того, щоб переконатися, що запаси збагаченого урану залишилися недоторканими. Те, що до складу місії увійдуть фахівці з безпеки, означає, що МАГАТЕ зможе провести експертизу обстрілу АЕС, за допомогою якої можна буде притягнути до відповідальності винних.

Агентство пише, що перевірку ЗАЕС було заплановано ще до початку Росією повномасштабної війни. Вона має стати першою оцінкою безпеки санкції за 16 років.

Bloomberg також повідомляє, що в середу глава МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зустрівся у Стамбулі з представниками Росатому, щоб обговорити деталі місії, яка вирушить із Києва на ЗАЕС. МАГАТЕ регулярно залучає експертів з безпеки з держав-членів, і список є частиною переговорів, які всі сторони повинні узгодити.

Логістична складність забезпечення тимчасового припинення вогню, а також безпечне проведення офіційних осіб МАГАТЕ через зону бойових дій для візиту, була найскладнішою частиною переговорів, за словами офіційних осіб, які вказали на обстріл 30 липня одного з небагатьох в Енергодарі готелю, де могли зупинитися інспектори.

Українські дипломати в МАГАТЕ у Відні поширили нові фотографії, зняті в середу на Запорізькій станції, на яких зображено російський бронетранспортер поблизу критичної ядерної інфраструктури.

"Загалом на місці зараз розміщено понад 40 одиниць військової техніки", — йдеться у восьмисторінковому документі, поширеному серед дипломатів.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції і пошкодили ряд об'єктів.

Євросоюз і понад 40 країн світу закликали Росію негайно вивести свої війська і персонал із ЗАЕС.

25 серпня відключення росіянами повітряної лінії зв’язку з українською енергосистемою спричинило зміни в роботі Запорізької АЕС - дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

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