У спільній заяві наголошується, що Росія має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні.

Євросоюз та більше ніж 40 країн світу зробили спільну заяву, у якій закликали Росію негайно вивести свої війська та свій персонал із Запорізької атомної електростанції.

Заява оприлюднена сьогодні, 14 серпня, на офіційному сайті Представництва Європейського Союзу при міжнародних організаціях у Відні.

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України та законний оперативний персонал міг виконувати свої обов'язки без зовнішнього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці. Це також дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію відповідно до зобов’язань України щодо гарантій у безпечних умовах і вчасно", - йдеться у заяві.

Підписанти наголошують, що розміщення російського військового персоналу та озброєння на ядерному об’єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени МАГАТЕ зобов’язалися поважати.

Також зазначається, що присутність російських військових сил на Запорізькій АЕС заважає оператору та українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки МАГАТЕ, а також заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій.

Підписанти заявляють, що підтримують роботу Міжнародного агентства з атомної енергії та його очільника у наданні допомоги Україні у сферах ядерної безпеки та впровадженні гарантій під час агресії Росії проти України, яка триває.

Як наголошується в документі, вторгнення Росії та її подальша присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій.

"Ми рішуче засуджуємо використання Росією дезінформації для спроби виправдати свої незаконні дії в Україні. Міжнародна спільнота притягне Росію до відповідальності за її агресію, і Росія має понести повну відповідальність за свої протиправні дії в Україні", - йдеться в заяві.

Документ виданий від імені Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Республіки Молдова, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Великобританії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу.

Ситуація на Запорізькій АЕС (ЗАЕС): що варто знати

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблоку, в якому знаходиться ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

НАЕК "Енергоатом" заявив, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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