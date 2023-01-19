Михайло Подоляк ще раз нагадав, що загиблий не був членом української делегації в переговорах з РФ.

Вбитий "при затриманні" співробітниками СБУ Денис Кірєєв не входив в українську делегацію на переговорах з Російською Федерацією. Його загибель - наслідок поганої координації між силовими структурами.

"Він (Кірєєв – УНІАН) мав відношення до консультацій. Грубо кажучи, він у напрямку, що стосується військових зіткнень, консультував. Він не був членом делегації", – розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Delfi.

При цьому він підтвердив, що загиблий "мав відношення" до Головного управління розвідки України.

Відео дня

"Його вбивство було пов'язане з внутрішнім... Це ж перші дні війни були, і це було пов'язано з тим, що в той момент не було єдиної координації між силовими структурами. Тобто там були певні претензії з одного боку до нього, а з іншого боку не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі. Ось причина", - пояснив політик.

Він запевнив, що загибель Кірєєва не пов'язана з роботою делегації і з переговорним процесом як таким. Крім того, він спростував інформацію про те, що загиблий міг бути російським агентом Росії.

Загибель Кірєєва - що відомо

5 березня 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація, що СБУ нібито вбила члена української переговорної делегації. При цьому стверджувалося, що його підозрювали в роботі на Росію.

6 березня 2022 року в ГУР Міноборони України заявили, що Кірєєв був їхнім співробітником і загинув під час спецзавдання. При цьому в розвідці повідомили, що всього загинули три людини - під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідника - Олексій Доля, Валерій Чибінєєв та Денис Кірєєв.

Вас також можуть зацікавити новини: