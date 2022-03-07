Він був вбитий під час своєї основної роботи в Києві, каже Подоляк.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк переконує, що смерть розвідника Дениса Кірєєва не пов'язана з роботою делегації.

Про це йшлося в його інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

За словами Подоляка, Кірєєв не був членом делегації України щодо перемовин з Росією.

"Це був консультант з питань, що стосуються настроїв у Російській Федерації. Він не був членом делегації", - наголосив Подоляк.

Радник також зауважив, що Кірєєв був залучений до спецоперації ГУР МО, що підтвердили у розвідці, і загинув саме під час спецоперації.

"Перестрілка ця не має стосунку до роботи делегації. Це було поза переговорним процесом, це було в Києві. ... Його застрелили не під час проведення перемовин як таких, не дорогою на чи з переговорів. Він був вбитий під час своєї основної роботи в Києві. Він працював над спеціальними операціями ГУР України, вони самі сказали, що він був вбитий під час виконання обов'язків співробітника ГУР", - додав Подоляк.

За словами радника голови ОПУ, Кірєєв "не був він шпигуном Росії у переговорній групі". Також він спростовує і інформацію про те, що його вбили співробітники СБУ.

Подоляк акцентує, що інформацію про вбивство розвідника представниками СБУ була розповсюджена ЗМІ та Telegram-каналами "російської спрямованості".

"Ми з ними у слідчому форматі попрацюємо, звідки вони взяли і чому підтримали дивну версію Російської Федерації", — наголосив він.