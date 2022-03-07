Радник голови ОПУ Михайло Подоляк переконує, що смерть розвідника Дениса Кірєєва не пов'язана з роботою делегації.
Про це йшлося в його інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.
За словами Подоляка, Кірєєв не був членом делегації України щодо перемовин з Росією.
"Це був консультант з питань, що стосуються настроїв у Російській Федерації. Він не був членом делегації", - наголосив Подоляк.
Радник також зауважив, що Кірєєв був залучений до спецоперації ГУР МО, що підтвердили у розвідці, і загинув саме під час спецоперації.
"Перестрілка ця не має стосунку до роботи делегації. Це було поза переговорним процесом, це було в Києві. ... Його застрелили не під час проведення перемовин як таких, не дорогою на чи з переговорів. Він був вбитий під час своєї основної роботи в Києві. Він працював над спеціальними операціями ГУР України, вони самі сказали, що він був вбитий під час виконання обов'язків співробітника ГУР", - додав Подоляк.
За словами радника голови ОПУ, Кірєєв "не був він шпигуном Росії у переговорній групі". Також він спростовує і інформацію про те, що його вбили співробітники СБУ.
Подоляк акцентує, що інформацію про вбивство розвідника представниками СБУ була розповсюджена ЗМІ та Telegram-каналами "російської спрямованості".
"Ми з ними у слідчому форматі попрацюємо, звідки вони взяли і чому підтримали дивну версію Російської Федерації", — наголосив він.
Смерть Кірєєва: що відомо
5 березня в ЗМІ з'явилася інформація, що член української переговорної делегації був нібито убитий Службою безпеки України. СБУ, як стверджували журналісти, підозрювала, що він був російським шпигуном.
У період з 2006 по 2008 рр. Кірєєв працював в СКМ Фінанс, де обіймав позицію заступника генерального директора. Потім він працював в австрійській компанії GROUP SLAV AG Клюєвих. З 2006 по 2012 року був членом Наглядової ради Укрексімбанку.
З 2010 по 2014 за квотою Клюєвих обіймав позицію першого заступника Голови правління Ощадбанку. Також Кірєєв займався управляв фондами Private equity Fund і Fixed income Fund.
Після появи повідомлень про його вбивство, Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Кірєєв був їхнім співробітником і загинув під час спецзавдання.
"Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники — співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - заявили у відомстві.
Було названо й імена розвідників: Олексій Доля, Валерій Чибінєєв і Денис Кірєєв.