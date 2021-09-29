Загублений у морзі

Тернопіль вже тиждень вражений історією, яка може статися у будь-якому місті, з будь-ким. Зниклого ще влітку чоловіка поліція не могла знайти понад 20 днів, а співробітники моргу, в якому врешті виявили тіло, впродовж півтора місяця не сповіщали родичів померлого про його смерть.

Заклик допомогти розшукати колегу, 57-річного Ярослава Буяка, місцевий журналіст Володимир Андріїшин розмістив у Facebook 22 вересня. Тернопільські ЗМІ одразу опублікували його допис на новинних сайтах, адже Ярослав був добре знаний у журналістській спільноті і як колишній редактор, і як журналіст. А вже 23 вересня поліція повідомила, що тіло чоловіка, якого розшукували з 1 вересня, виявили… у морзі.

Це повідомлення шокувало і батька померлого, і Андрія Буяка – брата покійного, який запевнив, що в морг зверталися одразу після зникнення Ярослава не лише родичі, а й поліція, яка проводила розшукові заходи.

"Усі казали: не надходив, такої людини немає"

Напередодні свого зникнення Ярослав Буяк повідомив родичам про наміри поїхати на лікування в санаторій як учасник АТО. Тож його тривала відсутність їх не насторожила. Та коли кілька разів не вдалося з ним вийти на зв’язок (телефон, який був при чоловіку, розрядився), наприкінці серпня вони почали обдзвонювати медичні заклади.

"Говорили, що шукаємо Ярослава Буяка, а також описували його зовнішність. На "швидкій" сказали, що таку людину вони не забирали. Обдзвонили всі лікарні, в тому числі і наркодиспансер (як виявилось пізніше, саме там пан Ярослав помер, - УНІАН), там сказали, що така людина до них не поступала. В морзі теж сказали, що такої людини в них немає, – підкреслює брат померлого. – Тоді ми звернулися в поліцію. На наступний день слідчий зв’язався зі мною, сказав, що теж обійшов всі морги, і дав мені переглянути фото невідомих померлих, яких там виявив. Серед них мого брата не було. І аж тепер раптом з’явився…".

Від побаченого у морзі брат померлого досі не може отямитися.

"Якби не розголос, не знаю, скільки би ще тіло лежало в неналежних умовах, – каже Андрій Буяк. – Нікому не побажаю побувати на такому упізнанні. Тіло знищене. Працівник моргу одразу сказав, що там немає, що впізнавати, але, мовляв, якщо хочете... І вже при нас включив "рубильник". Пояснив, що струм систематично вибиває. Привели до тіла, воно чорне, опухле. Хотіли організувати панахиду, то боялися торкатися його, бо воно може просто розлетітися".

З моргу про не забране тіло лікарню не повідомили

Чому у жодному медзакладі, куди телефонували родичі померлого, не підтвердили надходження Ярослава Буяка, наразі пояснити не можуть. Апелюють до того, що офіційних звернень не було. А хто говорив з родичами телефоном – не знають.

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"Він поступив до нас 27 липня о 14:00, був доставлений бригадою "швидкої" з вул. Живова у стані середньої тяжкості та скерований на лікування до нарковідділу. Там йому надали допомогу, з ним все було нормально, – розповідає виконувач обов’язків гендиректора обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань (колишній обласний наркодиспансер, – УНІАН) Михайло Вовчук. – Біля третьої години ночі він пішов в туалет і раптово впав в коридорі. Півгодини надавали йому допомогу в реанімації, але безрезультатно, він помер".

Вовчук зауважив, що особу Буяка встановили одразу, бо він не вперше до них потрапляв. Крім того, при ньому було посвідчення учасника АТО з особистими даними. Відтак медзаклад скерував тіло та історію хвороби померлого до моргу.

"Якби особа була невідома, ми б повідомили про смерть поліцію. Оскільки особа встановлена, то ні. Родичів не повідомляли, бо він сказав, що родичів у нього немає. Закон не передбачає, що ми маємо перевіряти, чи є в померлого родичі. Хоча ми це робимо. Чи перевіряли наші лікарі, чи є в померлого родичі, зараз не готовий сказати, ми зараз це з’ясовуємо в рамках службового розслідування", - розповів Михайло Вовчук.

За його словами, якщо тіло з моргу не забирають протягом 5-7 днів, морг повідомляє медзаклад. "І тоді ми вже шукаємо родичів або телефонуємо в міську раду, щоб вони поховали. Але до нас з моргу ніхто не звернувся", – зауважив він.

Чому медики одразу не обдзвонили контакти мобільного Буяка, Михайло Вовчук пояснити не зміг. Мовляв, спочатку були якісь неполадки, і лише чомусь аж після допису Андріїшина, телефон знов запрацював, що дало можливість робити дзвінки знайомим померлого.

"Уже почали з’ясовувати, чому такий хаос стався"

Це виявилося не єдиним недопрацюванням різних структур, що й призвело до безладу. Місцеві журналісти, скажімо, не можуть збагнути, чому поліція одразу не повідомила ЗМІ про зникнення Ярослава Буяка, тоді як інформацію про інших зниклих одразу розміщує на офіційній веб-сторінці обласного управління та у Facebook. Адже тоді б журналісти опублікували повідомлення про зникнення колеги на своїх ресурсах і тіло могли виявити значно раніше.

У поліції зараз також з’ясовують, яким чином проходили розшукові заходи, що не дали результату.

"31 серпня до нас звернувся Андрій Буяк із заявою про зникнення брата. 1 вересня було відкрито провадження за ст. 115 ККУ з поміткою "безвісти зниклий". Зараз з’ясовуємо, як наші працівники діяли. Як мені доповіли, вони обдзвонили морг, лікувальні заклади, перевірили, чи був рух коштів на пенсійній картці Ярослава Буяка (руху коштів не було), провели огляд за місцем проживання, перевірили підвал, встановили, з ким він контактував і хто його міг бачити останнім часом. Було дано орієнтування всім підрозділам області для пошуку, дали запит по базі "Аркан" щодо перетину кордону. А наприкінці минулого тижня після того, як інформація розійшлася у місцевих ЗМІ, патологоанатоми нам повідомили, що тіло у них. І ми почали з’ясовувати, як же такий хаос стався", – розповів начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Чому тіло одразу не виявили в морзі, в поліції частково уже розібралися.

"Наш розшуківець шукав у моргу серед невстановлених осіб. Хто міг подумати, що якщо дані померлого відомі, то одразу не повідомляють про смерть його родичів? Особу Ярослава Буяка в лікарні одразу встановили, тим паче, що він не вперше потрапляв до них. Зараз проводимо розслідування, чи подавали слідчі запит і як його оформили. Поліція перевірила невстановлених осіб у морзі, серед них Ярослава Буяка не виявилося. Судмедексперти, які користуються моргом, теж нам сказали, що у них такої людини не було. Але моргом, який є на балансі психо-неврологічної лікарні, користуються дві структури: судмедекперти та паталого-анатомічне бюро. Розбиратимемося. Бо всі ніби все зробили, але от тіло лежить стільки часу і це нікому не цікаво", – дивується головний поліцейський області.

"Якось воно так пішло..."

У морзі апелюють до офіційних документів. Стверджують, що таких від поліції не надходило.

"Це якийсь незрозумілий збіг обставин, – вважає директор обласного паталого-анатомічного бюро Євген Москальчук. – Бо на "швидкій" не знайшли, в лікарні не знайшли, у нас не знайшли. Щось тут не так. Кажуть, телефонували. Кому? З ким вони розмовляли? От, мені зателефонували, я підняв ґвалт і тіло одразу знайшли. Але до цього до нас офіційних запитів не надходило, не було запиту від поліції про розшук Ярослава Буяка. Нема жодних офіційних паперів. Чому так довго лежало тіло? Бо ніхто не затребував довідку про смерть. Паталоганатоми свою справу зробили, видали довідку і потім воно якось так пішло...".

За даними Москальчука, після отримання тіла Ярослава Буяка, бригадою патологоанатомів було проведено розтин, складено протокол, досліджено внутрішні органи і в моргу судмедекспертизи залишена довідка про смерть з усіма висновками.

"Останні 30-40 років все працювало так, що після цього родичі приходили і забирали тіло. Наскільки я розумію, Ярослав Буяк, коли потрапляв на лікування, дані родичів не називав, може, не хотів їх засмучувати", – припускає Москальчук.

Причину смерті він не назвав, оскільки зараз триває розслідування у кримінальному провадженні. При цьому посадовець також не зміг пояснити, чому стільки часу тіло пролежало в морзі, і про це нікого не повідомили.

"Нерідко тіла довго лежать. Тому ми нерідко самі ховаємо покійників, коли тіло ніхто не забирає. Якщо звертаємося в міськраду – час іде. І тіло в холодильній камері за місяць муміфікується. А ще, якщо нам відключають струм, тіло починає розкладатися. Тому ми самі ховаємо і складаємо про це довідки. Наприклад, останній випадок – поступило до нас тіло цигана, який помер в лікарні. Я поїхав в циганський табір, щоб вони його забрали і поховали, то мене там ледь не відлупили. Тоді ми домовилися з райлікарнею, звідки він поступив, купили труну та його поховали. А після цього вже до нас звернулася поліція, бо виявилося, що на цьому чоловіку був якийсь кримінальний злочин", – розповів Євген Москальчук.

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Один район – без моргу, в чинних моргах – проблеми

Принагідно він звернув увагу й на інші проблеми моргу.

"Судмедексперти вже два місяці не отримують зарплатню. Ми отримуємо кошти по субвенції, тобто з держбюджету. Але фінансування мінімальне, іде постійне скорочення, я вже скоротив 30-40 осіб. Тому працювати важко. Людей не вистачає. У Кременці морг не функціонує, бо там немає патологоанатома", – констатує Москальчук.

Начальник обласного управління поліції Олександр Богомол додає, що через проблеми в судмедекспертів та патологоанатомічного бюро страждають поліцейські. Зокрема, на всю область морги діють лише в Тернополі та Чорткові. Відтак померлих на півночі області, у Кременецькому районі, доводиться транспортувати в морг Тернополя родичам або поліції.

"А через коронавірус, то і везти ніхто не хоче. Я вже три роки веду мову з чиновниками різного рівня про морг у Кременці, але ситуація не змінюється. Родичам і надалі доводиться везти померлих 100 км, до Тернополя. Або поліцейським, хоча цим мав би займатися орган місцевого самоврядування. Якщо громади малі і не мають коштів, поховання невстановлених осіб теж лягає на плечі поліції", – розповів Богомол.

Є проблеми і через затримки зарплат у бюро судмедекспертизи, яке перебуває на балансі обласної ради.

"Страждає поліція, бо ми призначаємо експертизу не лише щодо померлих, а й по тілесних ушкодженнях. І невиконаних експертиз вже сотні", – озвучив наболіле начальник обласного управління поліції.

Втім, наведені проблеми закладів навряд чи можуть бути виправданням у ситуації, яка склалась з тілом Ярослава Буяка.

Заступниця директорки департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Тетяна Скарлош пообіцяла, що під час внутрішнього розслідування, яке проведуть в департаменті, встановлять, яка ж з ланок спричинила безлад.

"За протоколом, інформацію про смерть пацієнта родичам має надавати лікуючий лікар. Він відповідальний за життя і здоров’я пацієнта. Але коли госпіталізують людину, вона має надати дані і контакти близької людини, щоб, у разі виникнення проблем, можна було з такою людиною зв’язатися. В даному випадку пацієнт не надав такої інформації. Згодом було проведено розтин. І от на якому етапі далі не спрацювала комунікація – ми будемо вивчати. Будемо з’ясовувати під час розслідування, як так сталося. Чому тіло стільки часу пролежало, мені важко пояснити", – зізналася Скарлош.

Поховання відклали, тепер слово за судмедекспертами

Панахида за Ярославом Буяком мала відбутися 24 вересня, після чого його б поховали. Та усі поминальні заходи відклали на прохання поліції.

"Ми ініціюємо повторний розтин, щоб дати відповіді на чимало питань, які у нас виникли. Зокрема, що ж стало причиною смерті. Щоб потім ні в кого не було запитань щодо насильницької смерті чи неякісної роботи лікарів", – сказав Богомол.

Усі необхідні експертизи будуть проводити цього тижня. І аж після цього багатостраждальне тіло поховають.

Андрій Вацик

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