Данія позбавить українських чоловіків права на проживання: кого торкнуться зміни

Чоловікам від 23 до 60 років, які підлягають військовому обов'язку в Україні, не видаватимуть і не продовжуватимуть дозвіл на проживання.

Парламент Данії підтримав зміну правил перебування українців у країні. Нові обмеження стосуватимуться чоловіків віком від 23 до 60 років, які підлягають мобілізації в Україні.

Як пише данське видання Berlingske, йдеться про зміни до так званого спеціального закону для українців, ухваленого в Данії після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Наші правила проживання не призначені для використання для уникнення мобілізації для оборони України. Вони допомагають підривати воєнні зусилля українців", – заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Бьодсков.

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За його словами, данське законодавство має гарантувати, що українці отримують можливість продовжувати боротьбу за свободу своєї країни.

Кого стосуватимуться зміни

Спеціальний закон, запроваджений у березні 2022 року, дозволив громадянам України отримувати дозвіл на проживання в Данії без проходження стандартної процедури надання притулку. Право поширювалося на українців незалежно від статі, віку та військового обов'язку.

Тепер правила планують змінити для українських чоловіків віком від 23 до 60 років, які підлягають військовій службі в Україні.

За даними данського Міністерства імміграції та інтеграції, станом на 1 травня 2026 року в країні було близько 9300 чоловіків цієї вікової категорії, які мають або мали дозвіл на проживання за спеціальним законом і досі зареєстровані як мешканці Данії.

Важливо, що нові правила не матимуть зворотної сили. Вони стосуватимуться заяв, поданих після 25 червня 2026 року, коли законопроєкт внесли до парламенту.

Тобто зміни насамперед торкнуться новоприбулих українських чоловіків відповідного віку, а також тих, кому надалі знадобиться продовжити дозвіл на проживання.

Данія приєднується до нової європейської лінії

З 30 липня Європейський Союз посилив правила для нових заявників на тимчасовий захист. Від українських чоловіків, які хочуть отримати такий захист в іншій європейській країні, можуть вимагати документальне підтвердження виконання військового обов'язку в Україні.

Данія формально не зобов'язана дотримуватися цих правил через свою особливу позицію щодо політики ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ. Однак данський уряд вирішив самостійно наблизити національні правила до нової європейської політики.

27 серпня законопроєкт отримав підтримку більшості політичних сил. Документ пройшов фінальне (третє) читання, отримав необхідну кількість голосів депутатів і офіційно став чинним законом.

Єдиною присутньою в парламенті партією, яка виступила проти поправок, стала "Єдність".

Захист українців за кордоном

Як повідомляв УНІАН, країни-члени Євросоюзу продовжили до 4 березня 2028 року дію механізму тимчасового захисту для українських громадян, які виїхали через війну у країни ЄС.

Нещодавно у Швейцарії продовжили термін тимчасового захисту українців, які рятуються від війни, до березня 2028 року. Однак країна перевірятиме у нових шукачів захисту з України дотримання ними військових зобов’язань, які діють в Україні.

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