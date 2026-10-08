Німеччина автоматично продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2028 року

Це не стосується тих, хто в'їжджає до Німеччини з 9 жовтня цього року та підлягає виконанню військового обов'язку в Україні.

Німеччина продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Про це йдеться у змінах до постанови, яка оприлюднена у Федеральному віснику законів Німеччини.

В ній передбачено, що тимчасовий захист для українців автоматично продовжено, якщо вони вже перебувають в Німеччині та мають дозвіл на проживання за §24 AufenthG.

В той же час в документі сказано, що це не стосується тих, хто в’їжджає до Німеччини з 9 жовтня 2026 року та, відповідно до законодавства України, є військовозобов’язаними.

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На них не поширюються відповідні положення, якщо вони не підтвердять, що виконують ці військові обов’язки.

Німеччина скасувала захист для частини українських чоловіків

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2026 року Німеччина припинила надання тимчасового захисту для частини українських чоловіків віком від 23 до 60 років.

Зазначається, що ці обмеження почали діяти з 31 липня 2026 року, коли набрав чинності відповідний пункт рішення Ради ЄС. Згідно з новими правилами, тимчасовий захист буде тепер надаватися лише для тих чоловіків призовного віку, які "виконали військовий обовʼязок". Для підтвердження вони мають надати докази того, що вони залишили Україну на законних підставах або звільнені від військової служби.

Для тих чоловіків, які перебували в Німеччині до 31 липня 2026 і отримали тимчасовий захист, нововведення не стосуються. Зазначається, що захист для них, як і для всіх інших українських біженців у Німеччині, автоматично подовжується до березня 2028 року.

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