Євросоюз зможе висилати українців навіть попри захист: кого це стосуватиметься

Під загрозою депортації опинилися три категорії українських біженців.

Попри продовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, за деяких обставин вони можуть втратити законні підстави для перебування в країнах Євросоюзу.

Як йдеться у документі Ради Євросоюзу, позбавити тимчасового захисту можуть за порушення правил перетину кордону, законодавства або використання підроблених документів, передає Главком.

Зазначається, що під загрозою депортації опинилися три категорії українських біженців:

Відео дня

особи, які потрапили на територію Шенгенської зони нелегально;

особи, які скоїли кримінальний злочин або становлять загрозу громадському порядку;

особи, які в'їхали до Євросоюзу за підробленими документами або свідомо надали неправдиву інформацію про себе.

При цьому депортація не передбачає повернення саме в Україну. Депортованих можуть направляти до третіх країн-хабів на загальних підставах.

Крім того, видворення може супроводжуватися забороною на в'їзд до Євросоюзу протягом певного періоду. Інформацію про відповідну особу можуть внести до спільної Шенгенської інформаційної системи.

Таким чином, продовження тимчасового захисту не звільняє українців від необхідності дотримуватися міграційних правил та законодавства країни перебування.

Тимчасовий захист українців у ЄС

Як повідомляв УНІАН, рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, проте впровадила нові правила перевірки військового статусу для новоприбулих осіб. Оновлений механізм передбачає перевірку документів на відповідність вимогам ТЦК у компетентних органах країн ЄС, що також стосується військовозобов'язаних жінок.

У Євросоюзі під тимчасовим захистом залишаються близько 4 млн українців. При цьому фіксується незначне загальне скорочення кількості біженців у деяких країнах ЄС (наприклад, в Італії), тоді як Німеччина, Польща та інші ключові країни продовжують приймати та утримувати основну частину українців.

Вас також можуть зацікавити новини: