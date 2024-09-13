Наразі підозрюваному загрожує до 15 років в’язниці.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа вимагатиме для підозрюваного у вбивстві її матері найсуворішого покарання – довічного позбавлення волі. Про це вона заявила під час прес-конференції, яку транслювали Новини.LIVE.

"Я вже неодноразово говорила, що вимагатиму для нього довічного ув’язнення. Це вбивство було надзвичайно жорстоким, показовим. Він знав, що робив… Вбивця доклав максимальних зусиль, аби вбити Ірину Фаріон", - сказала Особа.

Її адвокатка Наталія Романик зазначила, що вимагатиме перекваліфікації злочину, що передбачає довічне ув’язнення.

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"Ті докази, які станом на сьогодні є в матеріалах кримінального провадження говорять, що підозра щодо вчинення злочину саме цією особою є абсолютно обґрунтованою… Станом на сьогодні його підозрюють у вчиненні умисного вбивства за ч. 1. ст. 115 ККУ, покарання – до 15 років ув’язнення. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на ч. 2 цієї ж статті, яка передбачає санкцію – довічне позбавлення волі… Мені стали відомі факти, які говорять, що є підстави для перекваліфікації. І я як представник потерпілої сторони наполягатиму на цьому", - розповіла Романик.

Також, за її інформацією, підозрюваному призначили судово-психіатричну експертизу для того, щоб виключити його можливу неосудність.

"Станом на сьогодні така призначена. Це амбулаторно судово-психіатрична експертиза, яка встановлюватиме, чи є він осудним, чи розумів значення своїх дій, міг ними керувати, чи не міг. Враховуючи ті докази, з якими я ознайомилася, виглядає, що особа діяла дуже продумано, послідовно, з метою на конкретний результат", - додала адвокатка.

Своєю чергою донька Фаріон наголосила, що її обурює участь підозрюваного у судових засіданнях через відеозв’язок.

"Він не приходить на суд, не відчуває тиску суспільства. Він сидить собі в кріслі і дивиться через камеру. Мене це обурює. Я не хочу, щоб так було на наступному тижні, коли відбудеться судове засідання (щодо продовження запобіжного заходу – УНІАН)", - підкреслила Особа.

Вбивство Ірини Фаріон - подробиці

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Він подав апеляційну скаргу на обраний запобіжний захід. Однак суд її не задовольнив.

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