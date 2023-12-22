Поки що йдеться про голосування у першому читанні.

Новий законопроект про посилення мобілізації та порядок проходження військової служби Верховна Рада може розглянути вже у січні. Про це розповів народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в ефірі "Радіо Свобода".

"Я думаю, що це буде січень місяць. В січні місяці, буквально в перші дні, коли буде засідати парламент, цей законопроект буде як проект представлений в парламенті", - каже депутат.

Також Івченко прокоментував створення механізмів для мобілізації чоловіків, які виїхали за кордон. За словами депутата, аби викликати їх назад до України для проходження військової служби, можуть запровадити "такий собі військовий облік".

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"Тобто всі чоловіки мають отримати, скажімо, картку військового обліку і мають пройти, скажімо так, переідентифікацію в ТЦК", - додав він.

За словами нардепа, якщо людина перебуває за кордоном, вона має теж пройти цю ідентифікацію, а якщо не пройде, то "це означає, що будуть наслідки".

"Одним із наслідків, наприклад, може бути - не будуть надаватися консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Вона не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності, бо багато роблять довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно, або, вибачте, якось подарувати тощо. Цього теж не може бути зроблено", - пояснив депутат.

Крім того, за його словами, без цього військового обліку можуть відключитися навіть банківські картки.

"І ось, скажімо так, ці інсайди, про які я кажу, що люди за кордоном так само, як і українці тут, в Україні, українці за кордоном мають ті ж самі проходити процедури. Тобто, ідентифікацію потрібно буде пройти. І якщо ти пройдеш, і ти будеш в переліку тих, які підлягають мобілізації і так далі, ти, звичайно, отримуєш повістку. Це нормальний процес. А далі вже це твій вибір. Або ти повертаєшся назад, або ти лишаєшся там, і це вже буде порушення закону України", - сказав Івченко.

Новий закон про посилення мобілізації в Україні

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня народний депутат, заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки Мар’яна Безугла заявила, що Генеральний штаб ЗСУ загалом схвалює новий законопроект про мобілізацію і порядок проходження військової служби, що зараз допрацьовується у Верховній Раді. Але деякі норми з документу потрібно прибрати, вважають в Генштабі.

Зауваження від Залужного стосуються зокрема взяття всіх жінок на військовий облік; обов’язкової ротації військовослужбовців після трьох місяців на передовій та надання 90-денної відпустки після 24 місяців служби; призначення військовослужбовців з інженерною спеціальністю виключно на посади інженерного профілю та ще деяких питань.

Сьогодні, 22 грудня, Безугла опублікувала текст законопроекту в поточній його редакції. Він, зокрема передбачає відправку на фронт з 25 років, "обмежено придатних" більше не буде, але новобранці обов'язково мають пройти підготовку на полігонах.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Welt TV, Bild та Politico розповів, що буде з чоловіками, які виїхали за кордон під час війни. Він вважає, що всі чоловіки, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. А на тих, хто не послухається, чекають санкції.

Начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент у своїй резонансній публікації. Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг та необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Водночас жодних обговорень механізмів призову до лав Збройних сил України з-за кордону на порядку денному немає.

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