У Міністерстві зауважують, що люди мають добровільно повертатися з Німеччини і йти на фронт.

На порядку денному у Міністерстві оборони зараз немає питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих військовозобов'язаних, які перебувають за межами України. Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації МОУ у відповідь на запитання щодо начебто заяви міністра оборони Рустема Умєрова про плани мобілізувати українців, які живуть за кордоном.

"Міністр закликає приєднуватися до Збройних сил всіх громадян України, де б вони не знаходилися. Від того, що хтось не отримав повістку, загроза Україні не зменшується", - зазначили у міністерстві.

У МОУ додали, що це стосується і тих українців, які перебувають за кордоном, адже країна продовжує потребувати долучення усіх громадян, які можуть доєднатися до війська.

Відео дня

"Якщо питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих, хто за межами України, то зараз на порядку денного цього немає. Завдань, що стосуються рекрутингу, покращення механізму мобілізації, покращення системи підготовки тощо - більш, ніж достатньо", - зауважують у МОУ.

У міністерстві також додали, що повістка - це лише формальне повідомлення громадянину, що він потрібен державі для захисту. "З цієї точки зору дивно чекати особистого запрошення під кінець другого року повномасштабної навали. Чули про війну в Україні? То вважайте, що вас запрошено", - зазначають у Міністерстві оборони.

Крім того, у коментарі "Бабелю" начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент у своїй резонансній публікації. Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг та необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Водночас жодних обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

Резонансна публікація західних ЗМІ

Раніше Умеров в інтерв'ю Welt TV, Bild та Politico розповів, що буде з чоловіками, які виїхали за кордон під час війни. Він вважає, що всі чоловіки, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. На тих, хто не послухається, чекають санкції.

За його словами, військовозобов'язаних громадян України, які живуть в Німеччині або в інших країнах, попросять з'явитися в призовні пункти. Це запрошення стосується чоловіків у віці від 25 до 60 років.

Умєров додав, що все ще обговорюється, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно.

Міністр оборони України також зауважив, що справедливість важлива. У майбутньому призовникам має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та оснащуватимуть, де і коли вони будуть служити та коли їх звільнять. Незважаючи на заборону, багато українських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову до армії.

Вас також можуть зацікавити новини: