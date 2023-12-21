Ідея поставити жінок на військовий облік головнокомандувачу не сподобалася.

Генеральний штаб ЗСУ загалом схвалює новий законопроект про мобілізацію і порядок проходження військової служби, що зараз допрацьовується у Верховній Раді і окремі положення якого вже спричинили значний резонанс в суспільстві. Але деякі норми з документу треба прибрати, вважають в Генштабі.

Про це йдеться у листі Генштабу до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки за підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Текст листа опублікувала нардеп Мар’яна Безугла.

"Офіційна позиція Залужного щодо поточної редакції законопроекту про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби. Це вже після місяців переговорів з ним та його ГШ ЗСУ. Зверніть увагу, Головнокомандувач ЗС України підтримує всі інші норми проекту, в його листі надано тільки зауваження", – наголосила Безугла.

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Отже, у листі, датованому 20 грудня, містяться наступні зауваження Генштабу щодо норм, "які не відповідають інтересам ЗСУ та не сприяють забезпеченню обороноздатності держави":

Взяття всіх жінок на військовий облік. На думку Генштабу, це збільшить удвічі навантаження на ТЦК, заклади охорони здоров’я, які проводять медогляд військовозобов’язаних, а також спричинить "певний резонанс" у суспільстві і спонукає жінок масово покидати Україну. Генштаб пропонує залишити ситуацію з жінками у поточному стані, а до реформи повернутися після війни. Обов’язкова ротація військовослужбовців після 3 місяців на передовій та надання 90-денної відпустки після 24 місяців служби. В Генштабі зауважують, що ЗСУ гостро не вистачає навченого людського ресурсу, тож проведення подібних ротацій і масове надання тривалих відпусток військовим неможливе. Зазначається, що зараз практично усі бойові частини війська знаходяться в районах виконання завдань. Генштаб пропонує вилучити ці норми із законопроекту взагалі, адже вони "на сьогодні не можуть бути застосовані". Призначення військовослужбовців з інженерною спеціальністю виключно на посади інженерного профілю. Генштаб зауважує, що мобілізаційний ресурс є вкрай обмеженим, тому така норма є недоцільною. Вона призведе до того, що наявних військовослужбовців буде неможливо призначити на вакантні посади. Цю норму пропонується прибрати. Обов’язкова ротація працівників ТЦК що три роки. На думку Генштабу, така практика "унеможливить збереження досвіду" та "зруйнує систему військового обліку", а тому ця норма є недоцільною. Звільнення інвалідів 2-ї групи. Генштаб пропонує прибрати цю норму із законопроекту, не наводячи жодних аргументів.

"З метою забезпечення виконання завдань з відсічі збройної агресії проти України прошу прискорити реєстрацію законопроекту та розгляд його у Верховній Раді", – йдеться у листі Залужного.

Нардеп Безугла зауважує, що зареєструвати законопроект у Верховній Раді плануються до кінця грудня, а голосування має відбутися в січні.

Резонансний законопроект про мобілізацію

Як писав УНІАН, нещодавно нардеп Мар’яна Безугла та інші народні обранці опублікували окремі положення із законопроекту про мобілізацію, який зараз перебуває у розробці. Ці витримки із документу набули широкого резонансу в українському суспільстві.

Особливого розголосу набула норма про те, що усі жінки мають стати на військовий облік, як і чоловіки. Також вони підлягатимуть мобілізації, але на тилові спеціальності. На бойові посади, як і зараз, вони можуть піти лише за власним бажанням.

Крім того озвучувались й інші норми. Наприклад про зобов’язання завжди носити із собою військовий квиток. Також піднімалося питання про демобілізацію після 36 місяців служби. Але не зрозуміло, чи буде це положення включене у законопроект.

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