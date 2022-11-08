Не всі згодні з тим, що під час повномасштабної війни РФ проти України потрібні ялинка з гірляндами та святкування.

На тлі того, що вже стало відомо про святкування Різдва та Нового року у Києві, які відбуватимуться в обмеженому форматі, вже з'явилися незадоволені. Українці виступили проти встановлення головної ялинки та усіх заходів.

Свої петиції з обуренням вони розмістили на сайтах Києвської міської ради та президента України. У них зазначається, що цього року святкування буде "недоречним". Окрім цього, це створить чимало проблем та ризиків під час повітряних тривог, вважають автори петицій.

"По перше, встановлення новорічної ялинки створить масове скупчення людей у розмірі понад 100 тисяч чоловік щодня. У випадку повітряної тривоги, переміщення такої кількості людей в укриття, які фізично не мають таку пропускну здатність та не зможуть вмістити таку кількість людей, створить велику небезпеку для оточуючих. Окрім небезпеки давки в толпі, масове скупчення людей буде потенційним місцем здійснення теракту. Навіть у разі офіційної відсутності урочистих подій, приїхати "подивитись" відвідуватиме не менша кількість населення, що зазначена вище", йдеться у петиції на сайті президента.

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Також автор додає, що функціонування новорічних прикрас, за його розрахунками, "збільшує витрати електроенергії цілого міста на 5-7%, що на сьогоднішній день є в край небезпечно для всієї енергосистеми".

"По-третє, це зараз недоречно, цього року можемо обійтись без ялинки, будемо святкувати після нашої перемоги! За ялинку, лише у разі, якщо на ній буде висіти Путін. Слава Україні!", - резюмував автор петиції, яку вже підтримали понад 100 українців.

У другій петиції, яка з'явилася на сайті Києва, зазначається, що встановлення ялинки призведе до великих витрат. Ці гроші, вважає автор, доречніше було б витратити на допомогу ЗСУ або для допомоги внутрішньо переміщеним особам.

"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги. В кінці хочу процитувати пана Поворознюка ("Давайте.... виграєм війну, давайте закінчимо це б..., а потом уже будемо розбираться") і запропонувати перенести всі святкування, які потребують немалих коштів, перенести на потім...) - додав автор петиції, яка вже зібрала майже дві тисячі підписів.

Святкування Різдва та Нового року: що відомо про плани влади на цей рік

Як вже повідомляв УНІАН, 5 листопада міський голова столиці Віталій Кличко розповів про те, чи планують у Києві цьогоріч святкувати Новий рік та Різдво.

"По-перше, ми відштовхуємося від безпеки. І це питання є ключовим... Новий рік та Різдво скасовувати ніхто не буде... Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині... Але таких масових святкувань 100% не буде. Що стосується новорічної ялинки, то ми зараз розглядаємо це питання, відштовхуючись у першу чергу від безпеки", - зазначив він.

Згодом стало відомо, якою може бути головна ялинка країни у цьому році. Ймовірно, її прикрасять у кольорах національного прапора, а на маківці замість зірки буде тризуб.

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