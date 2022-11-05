Міська влада розглядає ймовірність святкування в обмеженому форматі.

Міський голова столиці Віталій Кличко розповів про те, чи планують у Києві цьогоріч святкувати Новий рік та Різдво.

Кличко під час інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що масових святкувань 100% не буде.

"По-перше, ми відштовхуємося від безпеки. І це питання є ключовим... Новий рік та Різдво скасовувати ніхто не буде... Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині... Але таких масових святкувань 100% не буде. Що стосується новорічної ялинки, то ми зараз розглядаємо це питання, відштовхуючись у першу чергу від безпеки", - зазначив він.

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Кличко додав, що влада схиляється до того, щоб традиційна ялинка у центрі міста все ж була.

Мер уточнив, що деталі міська влада зможе озвучити вже ближче до новорічних свят.

"Але можу сказати, що і новорічну ялинку розглядаємо... Атмосфера нового року повинна бути... Тому ми зараз розглядаємо в обмеженому такому форматі святкування Нового року і різдвяних свят, але не хочемо їх скасовувати...", - сказав міський голова.

Київ під час війни

З початку війни столиця регулярно страждає через ракетні удари Російської Федерації.

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України - випустили 50 ракет. Через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в Київській області, в результаті чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання.

4 листопада голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що жителям регіону необхідно підготуватися до можливих перебоїв з водою.

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